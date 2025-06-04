Rusya'nın petrol ve doğalgaz gelirleri yüzde 35 azaldı

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, petrol ve doğalgaz gelirlerinin ocak-mayıs döneminde 2024'ün aynı dönemine göre yüzde 37,4 azalarak 4,24 trilyon rubleye düştüğü belirtildi.

Petrol ve doğalgaz gelirlerinin mayısta geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 35,4 azalarak 512,7 milyar rubleye düştüğü bilgisine yer verilen açıklamada, mayısta petrol ve doğalgazdan planlanandan daha fazla gelir kaybı yaşandığı ifade edildi.

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Rusya'da düşen petrol fiyatlarıyla birlikte bütçe ocak-nisan döneminde 3,2 trilyon ruble açık vermişti.