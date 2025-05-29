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        Haberler Ekonomi Para Rusya Merkez Bankası: Rus bankaları yaptırımlara rağmen istikrarlı durumda - Para Haberleri

        Rusya Merkez Bankası: Rus bankaları yaptırımlara rağmen istikrarlı durumda

        Rusya Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Olga Polyakova, Rus bankacılık sektörünün yaptırımlara rağmen istikrarlı durumda olduğunu söyledi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.05.2025 - 16:37 Güncelleme: 29.05.2025 - 16:37
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        "Rus bankaları yaptırımlara rağmen istikrarlı durumda"
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        Polyakova, başkent Moskova’da düzenlenen Rusya Bankalar Birliği Kongresi’nde konuştu.

        Rus bankacılık sektöründeki kurumsal kredi portföyünün bu yıl sonu itibarıyla yüzde 8 ila 13 büyümesini beklediklerini anlatan Polyakova, tüketici kredilerinde ise büyüme beklemediklerini kaydetti.

        Polyakova, Rus bankalarına yönelik yoğun yaptırım baskısının uygulandığına işaret ederek, “Bankacılık sektörü, çok güçlü yaptırım baskısına rağmen istikrarını korumayı başarıyor. Her kesimde kredilendirme yavaşlasa da yine de kredi sıkışıklığı söz konusu değil.” dedi.

        Rus bankaları, geçen yıl önceki yıla kıyasla yüzde 15 artışla 3,8 trilyon rubleyle (yaklaşık 48,3 milyar dolar) rekor seviyede kar elde etmişti.

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