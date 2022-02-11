Rusya Merkez Bankası'ndan faiz artırımı

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Rusya Merkez Bankası (CBR), geçen yıl başladığı faiz artırım sürecine 2022 yılının ilk toplantısında da devam etti.

Rusya Merkez Bankası'ndan yapılan açıklamaya göre, haftalık repo ihalesi faiz oranı yüzde 8,50'den yüzde 9.50'ye yükseltildi. Piyasaların beklenti de faiz oranlarında 100 baz puan artış olacağı yönündeydi.

Böylece CBR son 8 toplantıda da faiz artırım kararı almış oldu. Toplam faiz artırımı 525 baz puana ulaştı. CBR'nin enflasyon hedefi yüzde 4 iken ülkede tüketici fiyatı en son yıllık yüzde 8.7'ye kadar çıktı.