Kota kalkacak diye beklerken yasak geldi!

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Rusya Federasyonu bir süredir gündemde olan Türkiye'den taze domates biber ithalatına yönelik yasağını duyurdu. Tarım Dünyası'ndan Ali Ekber Yıldırım'ın haberine göre, yasak kararı Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü tarafından Tarım ve Gıda İl Müdürlüklerine ve tüm Zirai Karantina Müdürlüklerine gönderildi.

İTHALAT DEVAM EDİP DURUM GÖZLENECEK

Rusya'nın tarım ürünlerini denetleyen çatı kuruluşu Rosselkhoznadzor web sayfasında yayımlanan kararda, özellikle İzmir ve Antalya'dan ürünlerde sistematik olarak Tuta absoluta, Frankliniella, Pepino, TSWV ve ToBRFV virüslerine rastlandığı belirtilerek bu iki şehirden ithalatı yasakladı.

Kararda Hatay ve Trabzon illerinden gelen ürünlerde de TSWV ve ToBRFV bulunduğu ancak kontamine ürünlerin henüz sistematik bir durum arz etmediği için ithalatın devam ederek durumun gözleneceği belirtildi.

Rosselkhoznadzor duyurusunda domates kahverengi rugoz meyve virüsü (ToBRFV) için tohumda ve bitkide uzun süre kalabilen bir patojen olduğu hatırlatması yapılırken virüsün konak dışındaki paket, ekipman ve kıyafetlerde de uzun süre yaşayabildiği, Rusya'daki tarım arazilerinde yüzde 70'e varan mahsul kaybına yol açabileceği iddia edildi.

AZERBAYCAN, ERMENİSTAN VE ÖZBEKİSTAN'A DA YASAK

Yaş sebze ve meyve İhracatçıları, Rusya’nın Türkiye’den domates alımını 200 bin ton ile sınırlandırdığını, kota uyguladığını hatırlatarak bu kotanın kaldırılmasını beklerken ihracat yasağının kendilerini çok şaşırttığını söylüyor.

Rusya Federasyonu Antalya ve İzmir’den gelen ürünlerin yanı sıra Özbekistan, Ermenistan ve Azerbaycan’dan yapılan ithalata da bazı yasaklar getirdi. Özbekistan Cumhuriyeti’nin Kaşkadarya Bölgesi’nden Rusya’ya domates ve biber ithalatı yasaklanırken, Azerbaycan’dan domates ve elma ithalatı, Ermenistan’ın Armavirski bölgesinde üretilen domates ve biberlerin de ithalatına yasak getirildi.

Özellikle Azerbaycan’a getirilen yasak da Türkiye’yi de olumsuz etkileyecek. Domatesteki kota nedeniyle bazı ihracatçı firmalar Azerbaycan üzerinden Rusya’ya domates ihraç ediyor.