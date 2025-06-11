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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Rusya'da Türkiye'ye 2 ödül - İş-Yaşam Haberleri

        Rusya'da Türkiye'ye 2 ödül

        Rusya Federasyonu'nun lider medya kuruluşu Komsomolskaya Pravda "50 Efsane Marka"yı seçti. Rusya'nın en önemli marka organizasyonu olan ve ödül alanların halk oylaması ile belirlendiği etkinlikte, Türk Yaş Meyve Sebzesi ve Türk Bulguru, Rusya'da yaptıkları tanıtım kampanyası ile efsaneler arasına girdi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11.06.2025 - 10:11 Güncelleme: 11.06.2025 - 10:11
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        Rusya'da Türkiye'ye 2 ödül
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        “Türk Yaş Meyve Sebze ve Narenciye Ürünleri” ile “Türk Bulguru”, Ticaret Bakanlığı’nın Turquality destekleri kapsamında yurtdışında yaptığı tanıtımlarla ödüle layık görüldü. Bu yıl 100’üncü yaşını kutlayan Rusya Federasyonu’nun önemli medya kuruluşlarından Komsomolskaya Pravda’nın her yıl düzenlediği 50 Efsane Marka Ödülleri kapsamında Türk Yaş Meyve Sebzesi ve Türk Bulguru’na “Modern Efsaneler” kategorisinde iki ayrı ödül verildi.

        Rusya’nın en önemli marka organizasyonu olarak görülen 50 Efsane Marka Ödülleri, Türk Yaş Meyve Sebzesi ve Türk Bulguru’nun bu ülkede yaptığı etkin tanıtımlar neticesinde ödüle layık görüldü. Komsomolskaya Pravda’nın 100’üncü yılına denk gelen bu ödüller için Rusya’nın başkenti Moskova’nın meşhur Kızıl Meydan’ında özel bir kutlama gerçekleştirildi. Kutlama kapsamında 165 kurum ve kuruluşun gerçekleştirdiği tanıtım kampanyaları değerlendirilerek “50 Efsane Marka” belirlendi.

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        HALK OYLAMASIYLA SEÇİLDİ

        Kıyasıya rekabetin olduğu yarışmada, efsaneleri halk oylaması belirledi. Yarışmanın “Modern Efsaneler” kategorisinde Türk Yaş Meyve Sebze ve Narenciye Ürünleri Tanıtım Kampanyası ile Türk Bulguru Tanıtım Kampanyası halkın oylarıyla ödüle layık görüldü. Türk yaş meyve sebzesi 2019 yılında düzenlediği tanıtım kampanyası ile 2020 yılındaki ödüllerde de “50 Efsane Marka” arasında yer almıştı.

        Türk Yaş Meyve Sebze ve Narenciye Ürünleri Tanıtım Kampanyası için ödülü, Türkiye İhracatçılar Meclisi Yönetim Kurulu Üyesi ve Türkiye Yaş Meyve Sebze İhracatçı Birlikleri Sektör Kurulu Başkanı Ali Kavak; Türk Bulguru Tanıtım Kampanyası için verilen ödülü de Türkiye Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçı Birlikleri Sektör Kurulu Üyesi ve Akdeniz Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Veysel Memiş aldı.

        Bu önemli etkinliğe Türkiye’yi temsilen Moskova Büyükelçiliği Geçici Maslahatgüzarı Günhan Ersoy, Moskova Ticaret Baş Müşaviri Çiğdem Şamiloğlu Erkoç, Moskova Ticaret Müşaviri Ahmet Onur Öztürk, T.C. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Moskova İletişim Müşaviri Hacı Murat Terzi katıldı. Etkinlikte ayrıca Türkiye Yaş Meyve Sebze İhracatçı Birlikleri Sektör Kurulu Üyeleri, Türkiye Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçı Birlikleri Sektör Kurulu Üyeleri ve projelerin koordinasyonunu gerçekleştiren ihracatçı birliklerinin yönetim kurulu üyeleri ile bürokratlar hazır bulundu.

        ÖDÜLÜ BAŞKANLAR ALDI

        Türkiye İhracatçılar Meclisi Yönetim Kurulu Üyesi ve Türkiye Yaş Meyve Sebze İhracatçı Birlikleri Sektör Kurulu Başkanı Ali Kavak, Komsomolskaya Pravda’nın 100’üncü yılını kutlarken halk oylaması ile kazanılan bu tarihi ödül için Rus halkına teşekkür etti. Bu ödülü Türkiye’deki tüm yaş meyve sebze üreticileri ve ihracatçıları adına aldığını söyleyen Kavak, ödül konuşmasında Rusya ve Türkiye’nin dostluğuna vurgu yaptı. Türkiye Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçı Birlikleri Sektör Kurulu Üyesi ve Akdeniz Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Veysel Memiş de “Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Bakanlığı Turquality destekleri ile hayata geçirdiğimiz Türk Bulguru Rusya tanıtım kampanyası son derece etkili oldu. Gerçekleştirmiş olduğumuz tanıtım kampanyasının ilk yılında Komsomolskaya Pravda’dan bu özel ödülü almak bizi ziyadesi ile mutlu etti. Anadolu mirası olan Türk Bulgurunu, Rus halkı ile paylaşmaktan mutluyuz” dedi.

        Komsomolskaya Pravda Genel Müdür Yardımcısı Gyuzyal Hisyamutdinova da “Komsomolskaya Pravda olarak 100’üncü yılımızı kutladığımız bu özel gecede Rusya’nın en büyük marka ödülü ‘50 Efsane Marka Ödülleri’ne halk oylaması ile seçilmiş olan Türk Yaş Meyve Sebzesi ve Türk Bulguru Tanıtım Kampanyalarını gerçekleştiren kurumları tebrik ediyorum. Pravda olarak Türk sektörlerinin Rusya’daki tanıtımlarını destekliyoruz, desteklemeye de devam edeceğiz” dedi.

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