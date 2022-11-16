Rus petrolünün Macaristan'a sevkiyatı durdu

Transneft’ten Rus medyasına yapılan açıklamada, Ukrayna üzerinden Macaristan yönünde petrol götüren Drujba hattındaki sevkiyatların durduğu belirtildi.

Açıklamada, Ukrayna tarafının, hatta voltaj düşmesinden ötürü söz konusu sevkiyatları durdurduğuna yönelik Transneft’i bilgilendirdiği kaydedildi.