Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) Başkanı Muhiddin Gülal'ın Ağrı'da altın rezervi bulunduğunu ve bunu çıkarmak üzere harekete geçtiklerini açıklaması, kentte heyecan uyandırdı.
Rezervin bulunduğu Diyadin ilçesine bağlı 70 haneli Mollakara köyünün sakinleri, şaşkınlık ve mutluluğu bir arada yaşıyor.
İş makinelerinin yol açmak için çalışmalara başladığı rezerv alanı, drone ile havadan görüntülendi.
Vali Osman Varol, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Diyadin'in birçok değeriyle ön plana çıktığını ve geleceği parlak ilçelerden biri olduğunu söyledi.
TMSF yönetimindeki Koza Altın İşletmelerinin bölgede işlenebilir altın rezervi bulduğunu belirten Varol, şöyle devam etti:
"Koza Madencilik uzun zamandır burada çalışmalarını yürütüyor ve artık son aşamaya geldi. Burada ciddi bir altın rezervi tespit edildi ve bununla ilgili planlamalar devam ediyor. Şu ana kadar kanıtlanmış olan rezervin ciddi miktarda artırılmasıyla ilgili bir potansiyel ortada ve bununla ilgili de firma yetkilileri çalışıyor. Bu gerçekleştiğinde yöremize ve ülkemize çok büyük katkı sağlayacak."
Küresel piyasalarda altının kıymetine dikkati çeken Varol, "Firmanın bize verdiği bilgilere göre, rezerv 500 kişiye iş imkanı sağlayacak." dedi.
Varol, şunları kaydetti:
"Firma bir taraftan rezervin çoğaltılmasıyla ilgili ilave sondaj çalışmaları yürütürken, diğer taraftan da ÇED ve tesis kurulum süreciyle ilgili hazırlıklarına devam ediyor. Bunların tamamını 2021 yılının başlarında eş güdümlü olarak gerçekleştirip nisan ayından itibaren tesisin ön kurulum çalışmalarına başlamayı planlıyorlar. Heyecan yaratması çok doğal çünkü çok büyük ve önemli bir tesisten bahsediyoruz. Bölgemize ve ülkemize çok ciddi katma değer kazandıracak bir tesis."
Köylülerden Hasan Çiftçi de bulunan rezervin kendilerini çok sevindirdiğini ifade etti.
Bu keşfin bölge istihdama katkı sağlayacağını dile getiren Çitçi, yöre halkının artık çalışmak için batı illerine gitmeyeceğini belirtti.
Vatandaşlardan Selami Polat da "Burada 500 kişi çalışacağı için sevindik. Biz batı illerine çalışmaya gidiyoruz, bundan sonra burada çalışıp akşam evimize gideriz. Herkesin işi olacak." diye konuştu.
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