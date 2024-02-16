15 Şubat reyting sonuçları: Perşembe günü en çok ne izlendi?
Perşembe günü ekranlarda birçok program, dizi ve film vardı. Seyirciler onlarca yapım arasında en çok izlediklerini belirliyor. Dün ekranlarda Bahar, İnci Taneleri, Survivor, Sakla Beni gibi yapımlar vardı. Peki, en çok ne izlendi? İşte, 15 Şubat reyting sonuçları...
- 1
Reytinglerde kıyasıya rekabet sürüyor. Dün seyirciler gündüz ve akşam kuşağında olmak üzere birçok yapım seyretti. Özellikle akşam saatlerinde İnci Taneleri, Bahar, Survivor, Sakla Beni gibi iddialı yapımlar vardı. Peki, dün en çok ne izlendi? İşte, 15 Şubat total ve AB reyting sonuçları...
- 2
15 ŞUBAT PERŞEMBE 2024 TOTAL REYTİNG SONUÇLARI
Reyting sonuçları henüz gelmedi. Geldiğinde haberimize ekleyeceğiz.
- 3
15 ŞUBAT PERŞEMBE AB REYTİNG SONUÇLARI
Reyting sonuçları henüz gelmedi. Geldiğinde haberimize ekleyeceğiz.
-