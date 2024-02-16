Reytinglerde kıyasıya rekabet sürüyor. Dün seyirciler gündüz ve akşam kuşağında olmak üzere birçok yapım seyretti. Özellikle akşam saatlerinde İnci Taneleri, Bahar, Survivor, Sakla Beni gibi iddialı yapımlar vardı. Peki, dün en çok ne izlendi? İşte, 15 Şubat total ve AB reyting sonuçları...