Resmi Gazete'de yayımlandı: Yumurta ihracatında yeni düzenleme
Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile 10 Temmuz 2025 itibariyle tavuk yumurtası ihracatı kayda bağlı mallar listesine eklendi
Giriş: 10.07.2025 - 08:04 Güncelleme: 10.07.2025 - 08:04
Yumurta ihracatına ilişkin izin alınması gerektiğine dair karar Resmi Gazete'de yayımlandı.
Buna göre, 10 Temmuz 2025 itibariyle tavuk yumurtası ihracatı kayda bağlı mallar listesine eklendi.
Böylece tavuk yumurtası ihraç etmek isteyen kuruluşlar Ticaret Bakanlığı'ndan izin alacak.
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