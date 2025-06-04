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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Resmi Gazete'de yayımlandı: BDDK'dan iki yeni bankaya izin - İş-Yaşam Haberleri

        Resmi Gazete'de yayımlandı: BDDK'dan iki yeni bankaya izin

        Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) Halk Katılım Bankası A.Ş.'ye kuruluş, Aytemiz Yatırım Bankası A.Ş'ye de faaliyet izni verdi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.06.2025 - 07:34 Güncelleme: 04.06.2025 - 07:34
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        BDDK'dan iki yeni bankaya izin
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        Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) iki bankaya kuruluş ile faaliyet izni verdi.

        Resmi Gazete'de yer alan karar göre BDDK, Halkbank tarafından kurulacak olan 11,5 milyar lira sermayeli Halk Katılım Bankası'nın kuruluşuna izin verirken bir başka kararla da 23 Mayıs 2024'te kuruluş izni verilen Aytemiz Yatırım Bankası'na faaliyet izni verdi.

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