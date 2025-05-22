Renault Türkiye'ye yeni CEO

Renault Group Türkiye’nin CEO’luk görevinden Renault Hafif Ticari Araçlar İş Birimi Başkan Yardımcılığı’na atanan Jan Ptacek’in yerini alacak isim belli oldu.

Yapılan açıklamaya göre, Renault Group Türkiye’nin yeni CEO’su Lionel Jaillet oldu.

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Jaillet, 1 Temmuz itibarıyla Renault Group Otomotiv AŞ’nin Türkiye CEO’su olarak göreve başlayacak.

Jaillet’in, Renault S.A.S.’yi temsilen Oyak Renault Otomobil Fabrikaları AŞ Yönetim Kurulu Başkanlığı’na ve MAIS Motorlu Araçlar İmal ve Satış AŞ Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği’ne aday gösterilmesi de planlanıyor.

Verilen bilgiye göre, yeni görevinde Renault Marka CEO’su Fabrice Cambolive’e bağlı olarak çalışacak olan Lionel Jaillet, Renault Group’un Oyak Grubu ile yakın iş birliği içinde, şirketin ülkedeki faaliyetlerini ve etkisini daha da büyütmeye odaklanacak.

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1999'DA KATILDI

Grenoble-Alpes Yönetim Okulu’ndan onur derecesiyle mezun olan Lionel Jaillet, işletme yüksek lisans derecesine sahip.

1999 yılında Michelin’den Renault Group’a katılan Jaillet, o tarihten bu yana Ürün ve Programlar, Satış ve Pazarlama, Stratejik Planlama ve İş Geliştirme alanlarında birçok üst düzey görevde bulundu.

2020 yılında Renault Group’un dönüşüm stratejisi olan Renaulution planının temelini oluşturan “The Source” programının ilk mezunları arasında yer aldı. Ardından Dacia markasında Ürün Performans Başkan Yardımcısı olarak dönüşüm adımlarını yönetti. 2023 yılında CMF-A/A+ platform portföyünün Küresel Program Lideri olarak Latin Amerika (Kwid), Hindistan (Kiger/Triber) ve Çin (Spring) bölgelerindeki operasyonları yönetti.