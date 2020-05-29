Reuters

Fransız otomotiv üreticisi Renault, dünya genelinde 15 bin kişiyi işten çıkaracağını teyit ederken, Fransa'daki kapanmaya doğru giden bazı otomobil fabrikalarını yeniden yapılandırmak için sendikalarla görüşmeleri başlattığını açıkladı.

Koronavirüs krizi nedeniyle tüketici tarafındaki talepte yaşanan gerilemenin ardından, Renault gelecek üç yıl içinde harcamalarını 2 milyar euro (2.22 milyar dolar) azaltmayı planlıyor.

Şirket, Romanya gibi ülkelerde üretim büyütmeyi durdururken küçük kamyonet ya da elektrikli araçlara odaklanarak küresel

üretim kapasitesini şimdiki 4 milyon araç seviyesinden 2024 yılında 3.3 milyona indirmeyi planlıyor.

Renault, önceki gün ittifak ortakları Nissan ve Mitsubishi ile birlikte gelecekteki yönetim anlayışını yeniden şekillendiren bir strateji duyurmuştu.

Buna göre, Avrupa ve Güney Amerik pazarlarında ittifakın ürün geliştirme ve üretim faaliyetlerine Renault'un liderlik edeceği açıklanmıştı.

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