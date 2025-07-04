Rekabet Kurumu, Spotify hakkında inceleme başlattı

Rekabet Kurumu tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Müzik sektöründe rekabeti olumsuz etkilediğine dair iddiaların araştırılacağı incelemede Spotify’ın Türkiye’de izlediği stratejiler üzerine yoğunlaşılacak. Bu kapsamda şirketin, rakiplerinin faaliyetlerini zorlaştırdığı ve sanatçılar ile içerik üreticilerine yönelik ayrımcılık yaptığı yönündeki şikâyetler de mercek altına alınacak.

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TELİF ÜCRETLERİ DETAYLI İNCELENECEK

Ayrıca Spotify’ın bazı sanatçılara daha fazla görünürlük sağladığı, telif ücretlerinin dağılımında adil olmayan uygulamalar yaptığı ve bu şekilde Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’u ihlal edip etmediği detaylı şekilde incelenecek.