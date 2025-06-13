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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Rekabet Kurumu'ndan hazır beton sektörüne ceza - İş-Yaşam Haberleri

        Rekabet Kurumu'ndan hazır beton sektörüne ceza

        Rekabet Kurulu, Ankara'daki hazır beton sektörüne yönelik soruşturma kapsamında 4 şirkete yaklaşık 4 milyon lira idari para cezası uygulayacak

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.06.2025 - 09:32 Güncelleme: 13.06.2025 - 09:32
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        Rekabet Kurumu'ndan 4 şirkete ceza
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        Rekabet Kurumunun internet sitesinde yer alan duyuruya göre, Kurulun, Ankara'da hazır beton üretimi yapan 17 şirket hakkında yürüttüğü iş gücü piyasalarına yönelik soruşturma tamamlandı.

        Soruşturma kapsamında, Güven Grup Hazır Beton, Kandemir Beton, SY Ankara Hazır Beton ve Yiğit Hazır Beton'un, çalışan ücretleriyle ilgili rekabete hassas bilgi alışverişinde bulunduğu tespit edildi.

        Söz konusu 4 şirkete yaklaşık 4 milyon lira idari para cezası uygulanması kararı verildi.

        Soruşturma tarafı diğer teşebbüsler hakkında ise herhangi ihlale rastlanmadığı belirtildi.

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