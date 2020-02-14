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Rekabet Kurumu, Google soruşturmasında kararını verdi. İnternet üzerinden yapılan alışverişlerde sektördeki hakimiyetini kullanarak rakiplerinin "faaliyetlerini zorlaştırmak ve alışveriş karşılaştırma hizmetleri pazarındaki rekabetin bozulmasına yol açtığı" saptanan internet devine 98 milyon TL kesildi. Google, 60 gün içinde kararı temyize götürebilecek, şirket geçen hafta avukatları aracılığıyla savunma vermişti.

Rekabet Kurumu'ndan yapılan açıklamada Google'a verilen idari para cezasının yanı sıra 3 ay içerisinde yerine getirilmek üzere ihlali sonlandırması için bir yol haritası verildi. Buna göre Google'dan;

- Genel arama sonuç sayfasında rakip alışveriş karşılaştırma hizmetlerinin kendi ilgili hizmetlerinden daha az avantajlı olmayacakları koşulları sağlaması

- Mobil mecraya uyumlu olacak şekilde, diğer mecralarda da Shopping Unit’e ait başlığın tıklanma özelliğini kaldırması,

- Shopping Unit’in başlığında ve etiketlenmesinde bu alanın reklam olduğuna ilişkin belirsizliği makul şekilde gidermesi

- Google’da yapılan aramalarda ürün adı ile birlikte açıkça alışveriş karşılaştırma hizmeti sunan rakiplerinin marka veya site adına yer verilmesi durumunda Shopping Unit’in öncelikli olarak konumlandırılmasına son vermesi istendi.

Ayrıca, ilk uyum tedbirinin uygulanmaya başlamasından itibaren beş yıllık süre boyunca ve yılda bir periyodik olarak Kuruma rapor sunması da talep edildi.