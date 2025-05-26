Yerli teknoloji markası Reeder, yeni amiral gemisi akıllı telefon modeli S919’u tanıttı. Samsun’daki üretim üssünde yıllık 750 bin cihaz kapasitesiyle faaliyet gösteren firma, günde 2 bin 500 akıllı telefon ve 8 elektrikli araç ürettiğini de açıkladı. Markanın CEO’su Uygar Saral, S919’un üstün teknolojisi ve erişilebilir fiyatıyla performans odaklı kullanıcıların tercihi olmayı hedeflediğini belirtti.

“MİSYONUMUZ: GELECEĞİN TÜRKİYE’SİNİ TEKNOLOJİYLE İNŞA ETMEK”

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Reeder CEO’su Uygar Saral, firmanın bir teknoloji şirketinden öte, bir misyon markası olduğunu vurgulayarak, “Türkiye, tarih boyunca dünya sahnesinde kilit bir rol oynadı. Önümüzdeki 20 yılda bu rolü güçlendirecek, dünyaya yön veren bir ülke olacağız. Marka olarak biz, bu vizyonda ülkeyi sırtlayacak markalardan biri olmayı hedefliyoruz. ABD, Güney Kore ve Çinli devlerle rekabet ederken, sadece fiyat avantajıyla değil, teknolojiyle fark yaratıyoruz. S919, bu yaklaşımımızın en güçlü örneği” ifadelerini kullandı.

Saral, Samsun’daki fabrikada elektrikli araç üretimini kısa vadede günde 20’ye, orta vadede 50’ye çıkarmayı planladıklarını ekledi.

TEKNOLOJİ VE TASARIM BİR ARADA

S919, MediaTek Dimensity 9300 işlemcisi ve 1.965.586 Antutu puanıyla segmentinde öne çıkıyor. 16 GB RAM ve 512 GB depolama kapasitesi, çoklu görevlerde kesintisiz performans sağlıyor. 200 MP ana kamerası, yapay zeka destekli görüntü işleme teknolojisiyle mobil fotoğrafçılığı yeniden tanımlıyor. 6.81 inç AMOLED ekranı ile öne çıkıyor. Bununla birlikte S919 50W kablosuz ve 66W hızlı kablolu şarj özellikleriyle, ince ve dayanıklı tasarımı bir arada sunuyor. Yeni model, Türkiye’nin 68 ilindeki 150 ReeDükkan mağazasında satışa sunuldu.

.png AR-GE İLE GELECEĞE YATIRIM Reeder, yenilikçi vizyonunu Ar-Ge çalışmalarıyla güçlendirdiğini de açıkladı. Saral, “S919’u piyasaya sunarken, bir sonraki modelimiz Aura’yı Barcelona’da tanıttık. Ekim ayındaki lansmanıyla akıllı telefon pazarında çığır açacak bir teknoloji getireceğiz” şeklinde konuştu. 20 yıllık birikimiyle e-kitap okuyucudan elektrikli araçlara uzanan geniş bir ürün yelpazesine sahip olan marka, bölgesel ve küresel rekabette Türkiye’nin teknoloji markası olma yolunda olduğunu da vurguladı.