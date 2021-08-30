Red Bull Car Park Drift'te Türkiye'nin en iyi pilotu Berfu Tutumlu oldu

Red Bull'dan yapılan açıklamaya göre, dünyanın en önemli drift şampiyonalarından biri olan Red Bull Car Park Drift, üçüncü kez Türkiye'ye geldi.
Red Bull Car Park Drift'te 2021 sezonundaki 7'nci yarışı olan Türkiye Finali'nde birbirinden hızlı 23 yarışçı, güçlü otomobilleri ile bol dumanlı bir zirve mücadelesi vererek izleyenlere heyecanlı anlar yaşattı.
Yüksek aksiyonlu mücadele sonunda zafere ulaşan Berfu Tutumlu, kasım ayında Mısır’da gerçekleştirilecek Red Bull Car Park Drift Dünya Finali'nde Türkiye'yi temsil etme hakkı elde etti.
Dünya Superbike Şampiyonası'nda liderliği elinde tutan Red Bull sporcusu Toprak Razgatlıoğlu'nun da jüride yer aldığı yarışta Levent Enön ikinci, Ege Bilaloğlu da üçüncü oldu.
- "Türkiye Red Bull Car Park Drift'i çok sevdi"
Verilen bilgiye göre, TOSFED ve Drift Otomobil Sporları Kulübü ortaklığı ile gerçekleştirilen Red Bull Car Park Drift Türkiye Finali'nde, yarış direktörü ve ünlü Red Bull sporcusu Abdo Feghali de nefes kesen bir şov sürüşü gerçekleştirdi.
Falken lastiklerinin kullanıldığı aracıyla seyircileri etkileyen bir sürüş yapan Feghali, şu değerlendirmelerde bulundu:
"Türkiye'de yine harika bir organizasyona imza attık. Türkiye gerçek bir drift ülkesi. Dünya Finali'nde buna şahit olmuştum. Şimdi bu gerçeği bir kez daha gördüm. Türkiye'de olmayı ve buradaki drift sporcularıyla bir araya gelmeyi seviyorum. Burada şampiyon olan Berfu Tutumlu'nun Dünya Finali'nde de şampiyonluk için ciddi bir şansı var. Katılan, sıcak havaya rağmen bizi yalnız bırakmayarak yarışı izleyen herkese çok teşekkür ederim. Türkiye Red Bull Car Park Drift'i çok sevdi."
- Drift Akademi’de başarılı olan 5 pilot, finallerde yer aldı
Red Bull Car Park Drfit Türkiye Finali bu yıl bir yeniliğe de ev sahipliği yaptı.
Türkiye'nin en iyi drift pilotunun belirleneceği mücadele öncesinde düzenlenen Drift Akademi'de başarılı olan 5 pilot, finallerde yer aldı.
Red Bull Car Park Drift formatının yaratıcısı Abdo Feghali'den drift sporun incelikleri konusunda eğitim alan ve gerçekleştirilen yarışta ilk 5'e giren Ahmet Parlatan, Ersan Şahinkır, Asaf Akyol, Çağatay Arıca ve Farnoush Rezaei Türkiye Finali'nde de boy gösterdi.
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