Ramazan ne zaman, hangi gün başlıyor?
On bir ayın sultanı Ramazan için geri sayım devam ediyor. Müslüman dünyasında oruç tutma ayı olarak kabul gören Ramazan ayı ile birlikte, ilk kez sahura kalkılıp, ilk oruç tutulacak. Diyanet İşleri, 2024 dini günler takvimini yayımladı. Bu kapsamda, Ramazan ayı, Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı tarihleri açıklandı. İşte 2024 Ramazan ayının başlayacağı tarih...
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Ramazan Bayramı tarihleri sayılı gün kalmasıyla gündemi meşgul etmeye başladı. Ramazan, kelime anlamı olarak "kuru sıcak" anlamına gelmektedir. 'On Bir Ayın Sultanı' Ramazan ayında İslam alemi, oruç ibadedetini yerine getirmektedir. Peki, "2024 Ramazan ayı ne zaman, Ramazan Bayramı hangi gün başlıyor?" İşte Ramazan ayının başlayacağı tarih...
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İLK ORUÇ NE ZAMAN TUTULACAK?
2024 Ramazan ayının birinci günü Mart ayına denk geliyor. 11 Mart 2024 Ramazan ayının ilk orucu tutulacak. Yani 10 Mart'ı, 11 Mart'a bağlayan gece ilk kez sahura kalkılacak.
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RAMAZAN NE ZAMAN BAŞLIYOR?
2024 yılında Ramazan 11 Mart'ta başlayacak ve 9 Nisan'da sona erecek.
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RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?
Diyanet İşleri takvimine göre Ramazan Bayramı şu tarihlerde idrak edilecek;
9 Nisan Salı: Arefe
10 Nisan Çarşamba: Ramazan Bayramı (1.Gün)
11 Nisan Perşembe: Ramazan Bayramı (2.Gün)
12 Nisan Cuma: Ramazan Bayramı (3.Gün)
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KİMLER ORUÇ TUTMALIDIR?
Diyanet İşleri'nin 'kimlerin oruç tutması gerektiği' hakkındaki açıklaması şöyle;
İslâm’a göre, bireyin sorumlu olmasının temel şartları Müslüman, akıllı ve ergenlik çağına ulaşmış olmaktır. Dolayısıyla bu şartlar, oruç ibadeti ile sorumlu olmanın da şartlarıdır. Buna göre, bir kimsenin Ramazan ayında oruç tutmasının farz olması için öncelikle Müslüman ve âkil-bâliğ olması gerekir (Kâsânî, Bedâî’, 2/87).
İbadetlerle yükümlü olma şartlarını taşıdığı hâlde bazı özel durumlardaki kimselere oruç tutmama ruhsatı verilmiştir. İbadetlerle yükümlü olmamakla birlikte, ergenlik yaşına gelmeyen çocukların alıştırılmak ve ısındırılmak maksadıyla namaz kılmaları ve oruç tutmaları teşvik edilir. Nitekim Hz. Peygamber (s.a.s.), yedi yaşından on yaşına kadarki sürede çocuğun namaza alıştırılmasını önermiştir (Ebû Dâvûd, Salât, 26 [494-495]; Tirmizî, Salât, 182 [407]).