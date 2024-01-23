Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        BIST 100 8.010,14 %0,17
        DOLAR 30,2663 %0,07
        EURO 33,0233 %0,29
        ALTIN 1.976,01 %0,52
        FAİZ 42,64 %0,00
        GÜMÜŞ GRAM 21,78 %1,39
        BITCOIN 39.980,00 %0,41
        GBP/TRY 38,5733 %0,31
        EUR/USD 1,0903 %0,17
        BRENT 80,22 %0,20
        ÇEYREK ALTIN 3.230,77 %0,52
        Haberler Ekonomi Alışveriş RAFLARDA! BİM aktüel 23 Ocak 2024 kataloğu kampanyaları: Bu hafta günü BİM katalog indirimli ürünler ile fiyatları - Alışveriş Haberleri

        BİM aktüel ürünler kataloğu çıktı! 23 Ocak 2024 BİM indirimli ürünleri raflardaki yerini aldı

        BİM 23 Ocak 2024 aktüel kataloğu internet sitesi üzerinden paylaşıldı. Farklı kategorilerde birçok sınırlı sayıdaki ürün salı günü satışa çıkacak. 23 Ocak 2024 BİM kataloğunda; temel gıdadan temizlik ürünlerine, kişisel bakım malzemelerinden atıştırmalıklara kadar pek çok farklı ürün raflardaki yerini alacak. İşte, 23 Ocak 2024 Salı BİM kataloğu indirimli ürünleri fiyat listesi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23.01.2024 - 09:07 Güncelleme: 23.01.2024 - 09:07
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Yeni BİM aktüel indirimli ürünler kataloğu yayımlandı. BİM marketlerde her hafta salı ve cuma günleri indirimli ürünler alıcısıyla buluşuyor. Peki, bu hafta BİM indirimli ürünleri neler? İşte 23 Ocak 2024 Salı BİM aktüel katalog ürünleri fiyat listesi...

          BİM AKTÜEL 23 OCAK 2024 KATALOĞU

          Kristal Gazlı İçecek Kola - 22 TL

          Dost Salep - 29,75 TL

          Greenwood Ihlamur - 34,50 TL

          Cafe Crown Sıcak Çikolata - 79,50 TL

          Efsane Yerli Pilavlık Pirinç - 165 TL

          Meray Kabuklu Yer Fıstığı - 75 TL

          Züber Nohut Cipsi - 19,50 TL

          Rixy Mısır Çerezi - 15 TL

        • 2

          Molfix 86'lı Maxi Bebek Bezi 239 TL

          ABC Yumuşatıcı - 89,50 TL

          Maylo Kağıt Havlu - 92,50 TL

          Solo XL Yüzey Temizleme Havlusu - 42,50 TL

          Cif Lavabo Fayans Temizleyici Krem 75 TL

          Doa Lavabo Açıcı Jel - 35 TL

          Arko El ve Vücut Kremi - 45 TL

        • 3

          BİM AKTÜEL 26 OCAK 2024 KATALOĞU

          Naturalove Bambu Kirli Sepeti - 299 TL

          Mr. Green Deterjan Hazneli Mop - 369 TL

          Okyanus Banyo Seti - 299 TL

          Okyanus Yedeklş WC Kağıtlıklı Çöp Kovası ve Fırça Seti - 349 TL

          Aqua Flex Banyo Paspası - 59,50 TL

          Tuvalet Fırçası Çeşitleri 26,50 TL

        • 4

          Baza Kutulu Hurç - 69 TL

          4 Bölmeli Dolap Düzenleyici - 59 TL

          Raf Organizer - 49-50 TL

          12 Bölmeli Çekmece İçi Düzenleyici - 29,50 TL

          Naturalove Jüt Bardak Altlığı - 10,50 TL

          Naturalove Amerikan Servis 49 TL

        • 5

          Dijitsu 75 Inç UHD Google TV - 23.999 TL

          Casper VIA X30 Cep Telefonu - 7.799 TL

          TCL 32 Inç FHD Android TV - 5.699 TL

          Kumtel Midi Fırın - 1.499 TL

        • 6
        • 7
        • 8
        Haberi Hazırlayan: Aslıhan Bayram
        Canlı Altın Fiyatları Kripto Piyasaları Canlı Döviz Kuru
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Cuma günü doğum... Pazar günü ölüm! İşte 17 kez bıçaklayan caninin ifadesi!
        Cuma günü doğum... Pazar günü ölüm! İşte 17 kez bıçaklayan caninin ifadesi!
        Çöp evde acı son!
        Çöp evde acı son!
        İş kanunları değişiyor
        İş kanunları değişiyor
        Borç kavgası kanlı bitti! Baltalı vahşet!
        Borç kavgası kanlı bitti! Baltalı vahşet!
        Hazal, 4 yaşındaydı! Oyun oynamak için balkona çıktı!
        Hazal, 4 yaşındaydı! Oyun oynamak için balkona çıktı!
        Ancelotti'ye Arda Güler tepkisi!
        Ancelotti'ye Arda Güler tepkisi!
        Sis, yağmur ve kar alarmı!
        Sis, yağmur ve kar alarmı!
        "Çirkin ve iğrençsin" diyen takipçiye yanıt
        "Çirkin ve iğrençsin" diyen takipçiye yanıt
        Vergi gelirlerini İstanbul sırtlıyor
        Vergi gelirlerini İstanbul sırtlıyor
        Seçmenler şaşkın: Biden'ın adı pusulada olmayacak
        Seçmenler şaşkın: Biden'ın adı pusulada olmayacak
        48'de futbolcu, 54'te antrenördü! 55'inde takımın başında
        48'de futbolcu, 54'te antrenördü! 55'inde takımın başında
        İkinci kez anne oluyor
        İkinci kez anne oluyor
        Sincan-Uygur'da 7 büyüklüğünde deprem
        Sincan-Uygur'da 7 büyüklüğünde deprem
        İşte son 16 turu eşleşmeleri!
        İşte son 16 turu eşleşmeleri!
        DSÖ'den X hastalığı uyarısı!
        DSÖ'den X hastalığı uyarısı!
        MB, 2024'ün ilk faiz kararını açıklayacak
        MB, 2024'ün ilk faiz kararını açıklayacak
        Bakasetas resmen Panathinaikos'ta
        Bakasetas resmen Panathinaikos'ta
        İsrail'den Hamas'a ateşkes teklifi
        İsrail'den Hamas'a ateşkes teklifi
        Euroleague'de 22. haftanın panoraması
        Euroleague'de 22. haftanın panoraması
        Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetinde karar!
        Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetinde karar!
        Habertürk Anasayfa