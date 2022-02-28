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Quick Sigorta, Türkiye’nin en geniş meslek grubu olan esnafların sigorta bilincini artırmak ve olası riskler karşısında tedbirli hareket etmesine olanak sağlamak amacıyla geliştirilen Esnafın Sigorta Bilincini Güçlendirme Girişimi (ESİB) projesine destek veriyor. Türkiye Esnaf Ve Sanatkârlar Konfederasyonu ( TESK ) desteği, DMW Uluslararası Diplomatlar Birliği proje yönetimi ve koordinasyonluğunda, TSB Ana sponsorluğunda, 1 Ocak tarihinde başlayan ve 31 Aralık’ta sonlandırılması planlanan projede yer alan Quick Sigorta, 6 Şubat 2022 tarihinde Yedekleyen İş Yeri Sigortası semineriyle sigortacılık konusundaki deneyimini ve ürünlerini esnaf ile buluşturdu. Quick Sigorta, tarihleri daha sonradan belirlenecek olan eğitimlerine yıl boyu da devam edecek.

ESİB PROJESİ NEYİ HEDEFLİYOR?

TESK’e bağlı federasyon, birlik ve odaların yöneticileri ve esnafı aynı platformda buluşturarak, teori ve uygulamalı eğitimler vererek sigorta ve fon yönetimi bilincini güçlendirmek hedefiyle başlatılan ESİB projesi, esnafın orta ve uzun vadedeki büyümesine destek vermeyi hedefliyor. Esnafların faaliyetleri sırasında elde ettiği geliri “fon yönetimi” mantığı çerçevesinde kullanma yeteneğini artırmak için çalışan ESİB, güncel teknoloji ve ticari gelişmelerle doğru ve verimli fon/ödeme araçlarının kullanılmasına da yardımcı olacak. ESİB’in hedefleri arasında, riskler meydana gelmeden önce riskin önüne geçecek tedbirler almasına yönelik bilinç düzeyini güçlendirmek de var. Proje sonunda ise katılımcılara, DMW’in uluslararası akreditasyonlu katılım belgesi verilecektir.

DENEYİMLER ESNAF İLE PAYLAŞILIYOR

Quick Sigorta Genel Müdürü Ahmet Yaşar konuyla ilgili olarak “Sektörümüzün değerli eğitim projelerinden biri olan ESİB’e tam destek veriyoruz. Çünkü ekonomimizin önemli bir parçası olan esnaflarımızla Quick Sigorta olarak deneyimlerimizi paylaşabiliyoruz. Bu projeyle TESK’e bağlı 12 federasyon, 81 esnaf birliği,11 bin 48 esnaf odası, 3 bin 200 esnaf odası yönetimi ve 2 milyon üye esnafa ulaşabilme şansı yakaladık. Türkiye Sigorta Enstitüsü Vakfı’nın yönetiminde online olarak gerçekleşen seminer serisinde ilk kez şubat ayında “Yedekleyen İşyeri Sigortası” ürünümüzle yer aldık ve yıl boyunca bilgi ve deneyimlerimizi aktardığımız seminerlerimiz devam edecek” dedi. Sigorta bilincini güçlendirmek amacıyla dört senedir Quick Sigorta’nın resmi internet sitesinden Sigorta Sözlüğü projesini yürüttüklerini sözlerine ekleyen Ahmet Yaşar, bu bilinci artırmak için daha da çalışacaklarını söyledi.

YEDEKLEYEN İŞYERİ SİGORTASI

Küçük esnafın yükünü azaltmaya yönelik geliştirilen Yedekleyen İşyeri Sigortası, küçük işletmeleri kapsayan ve kira kaybından sele, iş durmasından yangına kadar iş yerlerini her anlamda güvence altına alan kapsamlı bir Quick Sigorta ürünü. COVID-19 pandemisinden sonra hayatta kalmaya çalışan esnaflara can suyu olan Yedekleyen İşyeri Sigortası’ndan hangi ölçekte olursa olsun tüm işletmeler 300 TL'den başlayan fiyatlarla yararlanabiliyor.