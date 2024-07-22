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        Haberler Ekonomi Sigorta Quick Finans’tan 700 milyon TL’lik tahvil ihracı - Sigorta Haberleri

        Quick Finans’tan 700 milyon TL’lik tahvil ihracı

        Quick Finans, 700 milyon TL değerinde tahvil ihracını tamamladı. Piyasadan ciddi talep gören tahvil ihracı ile Quick Finans, sağladığı kaynağı KOBİ'lerin finansmanında kullanacak.  

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22.07.2024 - 15:21 Güncelleme: 22.07.2024 - 15:21
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        Quick'ten tahvil ihracı
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        Quick Finans, 700 milyon TL’lik tahvil ihracını tamamladı. Yurtiçi yatırımcılar için nominal değeri 700 milyon TL olan, 25 Temmuz 2025 vadeli ve 372 günlük, yüzde 57 basit faizli tahvil ihracı, 18 Temmuz tarihinde tamamlandı. Quick Finans, tahvil ihracı ile sağlayacağı kaynağı KOBİ ve esnafın finansman desteğine sunacak.

        Quick Finans Genel Müdürü Nihat Karadağ, 1 milyar 620 milyon TL’ye kadar borçlanma aracı ihracı için SPK’ya yaptıkları başvurunun 4 Temmuz tarihinde Kurul kararı ile onaylandığını söyledi. Türkiye’de ilk defa bir sigorta grubu tarafından kurulan finansman şirketi olduklarını, sigorta ve kredi ürünlerini bir arada sunduklarını belirten Karadağ, Quick Finans’ın sermaye artışları ve karlılıkla öz sermayesinin arttığını, tahvil ihracı ile de elde edilecek kaynağın ekonominin can damarı olan KOBİ ve esnafın finansman ihtiyacını karşılamakta kullanılacağını vurguladı.

        POTANSİYELİMİZ DAHA DA ARTACAK

        Karadağ, sözlerini şöyle sürdürdü: “Finansman şirketlerinin en önemli özelliklerinden biri finansmanı tabana yayarak, geniş kesimlerin finansman kaynağına ulaşmasını sağlamaktır ki, bu kamunun da isteğidir. Biz de Quick Finans olarak, güçlü sermaye yapımızın yanında borçlanma aracı ihracı ile yaratacağımız kaynak sayesinde gücümüz ve potansiyelimiz daha da yükseltecek.”

        Nihat Karadağ, Quick Finans’ın hedefleri hakkında da değerlendirmelerde bulundu. Yeni nesil finansman şirketi vizyonuyla otomotiv ve mobilite kredilerinin yanı sıra, ticari ve tarımsal tedarik zincirinden makine teçhizat ekipmanlarına, sağlık ve eğitime kadar geniş bir yelpazede yenilikçi finansman ürünleri sunduklarını ifade eden Karadağ, tüm kredi ürünlerini Fatura Koruma Sigortası ve Bina Tamamlama Sigortası gibi sigorta ürünleri ve Poliçe Prim Kredisi ile de desteklediklerini vurguladı.

        KOBİ’LERİMİZİN İHTİYACINI KARŞILIYORUZ

        Karadağ, sözlerini şöyle sürdürdü: “Türkiye’de ilk defa sigorta acentelerinin kullanımına sunulan Poliçe Prim Kredisi; makroekonomik hedefler arasında yer alan finansal kapsayıcılık ve finansal araç çeşitliliğinin artırılması açısından önemli bir üründür ve ciddi de talep görmektedir. Diğer taraftan, kredi portföyünün tamamına yakın kısmı KOBİ’lere ve esnafımıza kullandırılan kredilerden oluşmaktadır. Bundan sonra da KOBİ’lerimizin ve esnafımızın tedarik, stok ve yatırımlarına yönelik ihtiyaçlarını karşılamaya devam edeceğiz.”

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        #Quick Finans
        #sigorta
        #finansman
        #bono
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