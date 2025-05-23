Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Ekonomi
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kap Haberleri
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Alışveriş
        Tüm Haberler
        BIST 100 9.355,85 %-1,26
        DOLAR 39,0297 %0,27
        EURO 44,2566 %0,56
        GRAM ALTIN 4.214,50 %2,21
        FAİZ 45,11 %0,78
        GÜMÜŞ GRAM 41,80 %0,99
        BITCOIN 109.219,00 %-1,69
        GBP/TRY 52,6999 %0,75
        EUR/USD 1,1338 %0,51
        BRENT 64,59 %0,23
        ÇEYREK ALTIN 6.890,70 %2,21
        Haberler Ekonomi Sigorta QFlats, sigorta destekli kurumsal model olacak - Sigorta Haberleri

        QFlats, sigorta destekli kurumsal model olacak

        MHR GYO'nun hayata geçirdiği QFlats projesinin işbirliği töreni Quick Tower'da gerçekleşti. Kurtköy'de yükselecek 347 konutluk projede temel atma töreni ise 28 Mayıs'ta yapılacak. Kurulan güçlü konsorsiyum, projeye güven ve kaliteyi aynı anda taşıyor.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23.05.2025 - 16:32 Güncelleme: 23.05.2025 - 16:32
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sigorta destekli konut projesi
        ABONE OL
        ABONE OL

        QC İnşaat’ın MHR GYO ile hayata geçirdiği QFlats projesi, Quick Tower’da gerçekleşen törenle kamuoyuna tanıtıldı. Kurtköy’de yükselecek olan proje, deprem mühendisliği analizleri, bina tamamlama sigortası ve kurumsal denetim süreçleriyle desteklenen iş birliği modeli sunuyor. Gayrimenkul geliştirmesini MHR GYO, inşaat müteahhitliğini ise Türkiye’nin köklü firmalarından Tepe İnşaat üstleniyor. Deprem teknik analizleri Allianz Teknik, bina tamamlama sigortası Quick Sigorta, Quick Sigorta adına proje koordinasyonu QC İnşaat tarafından yürütülürken, inşaat tüm riskler ve sorumluluk sigortaları ise Corpus Sigorta tarafından sağlanıyor. Proje yönetimi Entegre Proje Yönetim, mimari tasarımı ise Tago Architects tarafından gerçekleştiriliyor.

        REKLAM

        YARINI DA GÜVENCE ALTINA ALIYOR

        Projeye ilişkin konuşan Meher Holding CEO'su Levent Uluçeçen şunları söyledi:“Bugün burada attığımız imza, bir yapı projesinden çok daha fazlasını temsil ediyor. Sadece bir konut projesi başlatmıyoruz; aynı zamanda geleceğimiz için bir sorumluluk üstleniyoruz. QFlats, güvenli ve sürdürülebilir yaşam alanları üretme vizyonumuzun bir yansıması. Bu vizyonu yalnızca QFlats’te değil; Türkiye’nin dört bir yanında, bina tamamlama sigortası teminatıyla destekleyeceğimiz projelerde de uygulamayı hedefliyoruz. Yapımı başka firmalarca üstlenilen ama bizim güvence sunduğumuz projelerle — Ordu’dan Ankara’ya kadar — depreme dayanıklı yapılar için çalışıyoruz.

        Çünkü biz inanıyoruz ki, güvenli konut yalnızca bir mühendislik meselesi değil; aynı zamanda kurumsal bir güven modeliyle desteklenmesi gereken toplumsal bir sorumluluktur. Bina tamamlama sigortası gibi hayati bir güvencenin QFlats gibi projelere entegre edilmesi, hem sektörün hem toplumun dönüşümüne katkı sağlıyor. Bu modeli yaygınlaştırmak sadece bizim değil, tüm sigorta sektörünün ortak görevi.”

        REKLAM

        YENİ KÖPRÜ KURUYORUZ

        Meher Holding Sigorta Grubu Başkanı Ahmet Yaşar da “QFlats, doğrudan bir kentsel dönüşüm projesi değil; ancak hem güvenli konut üretimi hem de ön ödemeli konut satış süreçlerinde örnek alınması gereken bir modeldir. Bina tamamlama sigortası yalnızca bir poliçe değil, bütünsel bir güvenlik ve denetim sistemidir. Doğru proje yönetimi, sağlam teknik altyapı, güvenilir finansal analiz ve şeffaf mimari süreçlerle birlikte çalışır. Bu yaklaşım; yükleniciden yatırımcıya, konut alıcısından kamuya kadar tüm tarafların haklarını ve sorumluluklarını koruyan bir yapıyı ifade eder. Türkiye’de bu modeli hayata geçiren ilk sigorta şirketiyiz. Aynı zamanda uzun süredir dile getirdiğimiz gibi, biz inanıyoruz ki depremin sigortası kentsel dönüşümdür; kentsel dönüşümün sigortası ise bina tamamlama sigortasıdır. Kentlerimizi dirençli yapılarla buluşturmak zorundayız. Tüm sigorta sektörünün katılımıyla bu modeli yaygınlaştırarak, Türkiye’nin konut üretim süreçlerini daha güvenli, daha denetlenebilir ve sürdürülebilir hale getirebiliriz” diye konuştu.

        REKLAM

        ÖNCEDEN ALINAN DOĞRU KARAR

        Allianz Teknik Direktörü Ceyhun Eren ise şunları söyledi: “Deprem, rüzgar ya da yağmur kadar doğal bir olay. Mesele, bu doğallıkla nasıl yaşayacağımızı bilmekte. Bugün artık depremle yaşamanın bilincindeyiz. Önemli olan, yapıların güvenliğini bilimsel yöntemlerle test etmek ve bu güvenliği belgeleyebilmektir. Allianz Teknik olarak QFlats projesinde daha ilk adımdan itibaren risk mühendisliği perspektifini tasarım ve uygulama sürecine entegre ettik, deprem performans analizlerini gerçekleştirdik. Güvenli tasarımın, doğru uygulanmış mühendislik çözümlerinin ve sürdürülebilirliğin önemini anlatmak için buradayız. QFlats, bilinçli adımların ve uzun vadeli vizyonun sonucudur. Biz de Allianz Teknik olarak, bilinçli adımların güvenli yapılar ve dayanıklı şehirler inşa edeceğine inanıyoruz. Türkiye’nin ilk ve tek akredite deprem laboratuvarı olarak bu projede yer almak bizim için teknik kadar toplumsal bir sorumluluk anlamı da taşıyor.”

        REKLAM

        YÜKSEK STANDARTLI PROJE OLACAK

        Tepe İnşaat Strateji ve İş Geliştirme Direktörü Vedat Köse de “QFlats, yalnızca güçlü bir yapı üretmekle kalmadığımız, aynı zamanda ulusal ve uluslararası regülasyonlara tam uyum sağlayarak yürüttüğümüz yüksek standartlı projelerden biri olacak. Türkiye bir deprem ülkesi ve biz bu gerçekle yaşıyoruz. Bu nedenle geliştirdiğimiz tüm projelerde, tasarımdan uygulamaya kadar her aşamada maksimum hassasiyet gösteriyoruz. Quick Tower gibi önemli bir projede hem müteahhit hem proje koordinatörü olarak edindiğimiz deneyimin ardından, QFlats’te de paydaş olmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. İstanbul’dan Ankara’ya, yurt dışındaki projelerimize ve özellikle endüstriyel tesislere kadar, yürüttüğümüz tüm işlerimizde güvenlik, sürdürülebilirlik ve regülasyonlara uyum temel prensiplerimizdir. QFlats da bu yaklaşımımızın en güncel örneklerinden biri olacak” şeklinde konuştu.

        REKLAM

        BİR KURUMSAL SİSTEM KURULUYOR

        2018’den bu yana bina tamamlama sigortasıyla bu tip projelerde yer almaya çalıştıklarını anlatan Quick Sigorta Genel Müdürü Eyüp Özsoy ise "Henüz proje başlamadan sigorta güvencesiyle yola çıkmak, yalnızca yatırımcıyı değil; ön ödemeli satış yapan projelerde alıcıyı ve sürecin bütününü güvence altına almak anlamına gelir. Ön ödemeli konut satışlarında ve kentsel dönüşüm projelerinde güven sorununu çözmek, sadece bireysel tüketiciler ve hak sahipleri için değil; yapı sektörünün tamamı için fayda üretir. QFlats gibi projeler, bu yaklaşımın somut ve uygulanabilir karşılığıdır. Quick Sigorta olarak bu süreçte öncü olmaktan ve bina tamamlama sigortasını yalnızca bir teminat aracı değil; sistem, süreç ve güven yönetimi olarak tanımlamaktan gurur duyuyoruz” dedi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Quick sigorta
        #konut
        #QFlats projesi
        #Meher GYO
        Canlı Altın Fiyatları Kripto Piyasaları Canlı Döviz Kuru
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Bahçeli'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın adaylık sözleri hakkında açıklama
        Bahçeli'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın adaylık sözleri hakkında açıklama
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Kurban Bayramı tatili uzatılmadı
        Kurban Bayramı tatili uzatılmadı
        Elektronik kelepçeli katilin DNA talebi reddedildi!
        Elektronik kelepçeli katilin DNA talebi reddedildi!
        Karayolları Trafik Kanunu Meclis'te
        Karayolları Trafik Kanunu Meclis'te
        Karar çıktı
        Karar çıktı
        Avrasya Tüneli'nin işletmecileri gözaltında
        Avrasya Tüneli'nin işletmecileri gözaltında
        İBB'ye 4. dalga operasyon
        İBB'ye 4. dalga operasyon
        Trump'tan AB'ye yüzde 50 tarife mesajı
        Trump'tan AB'ye yüzde 50 tarife mesajı
        "Yağmur suyu birikintileri sivrisinekler için adeta beş yıldızlı otel"
        "Yağmur suyu birikintileri sivrisinekler için adeta beş yıldızlı otel"
        23 yaşındaki Dilruba'yı katletti! Şüpheli ve eniştesi gözaltında!
        23 yaşındaki Dilruba'yı katletti! Şüpheli ve eniştesi gözaltında!
        İnan Kıraç'ın kaçırıldığı iddiasıyla ilgili şoförün ifadesi ortaya çıktı
        İnan Kıraç'ın kaçırıldığı iddiasıyla ilgili şoförün ifadesi ortaya çıktı
        Fatma Zehra Kınık Demir için 15 yıla kadar hapis talebi
        Fatma Zehra Kınık Demir için 15 yıla kadar hapis talebi
        Galatasaray'da imzalar, vedalar ve beklentiler!
        Galatasaray'da imzalar, vedalar ve beklentiler!
        James Bond burada çekilmişti! Adana'dan Kayseri'ye 'yeşil' yolculuk
        James Bond burada çekilmişti! Adana'dan Kayseri'ye 'yeşil' yolculuk
        Galatasaray'dan kanatlara yıldız hamlesi!
        Galatasaray'dan kanatlara yıldız hamlesi!
        ‘Sülün Osman’dan sonra o geliyordu!
        ‘Sülün Osman’dan sonra o geliyordu!
        İşte Fenerbahçe'deki kritik zirvenin detayları!
        İşte Fenerbahçe'deki kritik zirvenin detayları!
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Bir beğeniyor bir beğenmiyor
        Bir beğeniyor bir beğenmiyor
        Habertürk Anasayfa