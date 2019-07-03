03 TEMMUZ 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Kremlin'deki Aleksandrovskiy salonunda, ülkelerini temsilen Rusya'da görev yapan 18 büyükelçinin güven mektubunun alındığı törende önemli açıklamalar yaptı. Törende Demokratik Kongo Cumhuriyeti, Sierra Leone Cumhuriyeti, Brezilya, Etiyopya, Belarus, Nikaragua, Hırvatistan, Kırgızistan, Namibya, Moritanya, Afganistan, Yunanistan, Güney Kore, Güney Kıbrıs Rum Kesimi, Kosta Rika, Seyşeller, Botsvana ve geçtiğimiz Ocak ayında göreve başlayan Türkiye'nin Moskova Büyükelçisi Mehmet Samsar'ın güven mektupları sunuldu.
PUTİN'İN TÜRKİYE VE ERDOĞAN SÖZLERİ
Putin, nisan ayında Moskova'da yapılan Rusya-Türkiye Yüksek Düzeyli İş Birliği Konseyi toplantısının verimli geçtiğini hatırlatarak "Akkuyu Nükleer Enerji Santrali ve TürkAkım doğal gaz boru hattının yapımı gibi büyük ve önemli projeler başarıyla uygulanmaktadır. Pek çok ilginç projemiz ve ortak girişimimiz var." dedi.
Törende Türkiye ile ilgili geniş ifadelere yer veren Putin, "Birçok başka ilginç projemiz ve ortak girişimimiz var. Rusya ile Türkiye'nin Suriye'deki durumu normalleştirmeye ve barış sürecinin başlatılmasına yönelik koordine çabaları, uluslararası istikrar için önemli bir faktör" dedi. Rus lider, Türkiye ile Rusya arasındaki partnerliğin stratejik düzeyde olduğunu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la sürekli temas halinde olduklarını ifade etti.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!