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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Prof. Dr. Ahmet Gümen, Bloomberg HT’de - İş-Yaşam Haberleri

        Prof. Dr. Ahmet Gümen, Bloomberg HT’de

        Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Gümen, bugün saat 16.25'te Bloomberg HT'de açıklamalarda bulunacak

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11.07.2025 - 12:43 Güncelleme: 11.07.2025 - 12:43
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        Bakan yardımcısı Gümen, Bloomberg HT'de
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        Türkiye’de şap hastalığına ilişkin son durum ne? Alınan önlemler sonuç veriyor mu? Süt piyasasında dengeler nasıl şekilleniyor? Et piyasasındaki son gelişmeler neye işaret ediyor?

        Bloomberg HT Tarım ve Gıda Editörü İrfan Donat soruyor, Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Gümen canlı yayında yanıtlıyor.

        Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Gümen, bugün saat 16.25’te Bloomberg HT’de.

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