Polat Enerji ile Rolls-Royce arasında Türkiye'nin en büyük enerji depolama anlaşması

Polat Enerji,enerji depolama teknolojilerinin küresel düzeyde lider şirketlerinden Rolls-Royce ile Türkiye'nin en büyük Batarya Enerji Depolama Sistemi (BESS) tedarik anlaşmasını imzaladı.

Göktepe Rüzgar Enerji Santrali'nde (RES) depolamalı kapasite artışı kapsamında gerçekleştirilecek 132 MWh kapasiteli BESS kurulumu ile rüzgar enerjisi üretimi daha verimli hale getirilmesi ve şebeke kararlılığının güçlenmesinin sağlanması hedefleniyor. İşbirliğinin aynı zamanda dünya standartlarındaki teknolojilerin Türkiye'nin yenilenebilir enerji hedeflerine uyarlanmasının da güçlü bir örneği olması amaçlanıyor.

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"GELECEĞİN ENERJİ DÖNÜŞÜMÜNE DE YÖN VERECEK"

İmzalanan anlaşma hakkında bir değerlendirme yapan Polat Enerji Yönetim Kurulu Üyesi Neşet Özgür Cireli "Polat Enerji olarak, kurulduğumuz günden bu yana çevresel sürdürülebilirliği ve doğal kaynakların korunmasını temel önceliklerimiz arasında görüyoruz. Bugüne kadar özellikle Türkiye'nin rüzgâr potansiyelini değerlendirerek, önemli yatırımlara imza attık. Geçtiğimiz süreçte, ilk rüzgâr enerji santralimiz Soma RES, 2009 yılında faaliyete geçti ve zamanla büyüyerek Türkiye'nin en büyük rüzgâr santrali haline geldi. Bununla birlikte, diğer santrallerimiz de başarıyla devreye alındı. Tüm bu yatırımlar sayesinde, yılda yaklaşık 1,7 milyar kWh elektrik üreterek, yaklaşık 50 milyon ağaç dikimine eşdeğer bir sera gazı emisyonu azaltımına katkı sağlıyoruz. Bu üretim, ortalama 610 bin kişinin elektrik enerjisi tüketimini karşılıyor" dedi.

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Cireli sözlerine şöyle devam etti:

"Şimdi de hem yenilebilir enerji alanındaki bilgi birikimimizi ve potansiyelimizi ileriye taşıyacak hem de Türkiye'nin enerji bağımsızlığı ve çevresel sürdürülebilirlik hedeflerine ulaşma sürecinde önemli rol üstlenecek yeni bir yatırıma imza atmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bu anlamda, Rolls-Royce ile Türkiye'nin en büyük Batarya Enerji Depolama Sistemi tedarik anlaşmasını imzalamaktan son derece gururluyuz. Projemiz, yalnızca bugünün enerji ihtiyaçlarını karşılamakla kalmayacak, aynı zamanda geleceğin enerji dönüşümüne de yön verecek."

"ENERJİ DEPOLAMA TEKNOLOJİLERİNDE BİR KİLOMETRE TAŞI OLACAK"

Rolls-Royce Sustainable Power Solutions Başkanı Andreas Görtz ise açıklamasında "Büyük ölçekli batarya depolama sistemi ile Türkiye'deki şebekenin dengelenmesine yardımcı olmak için Polat Enerji ile çalışıyoruz. Stratejik odak alanlarımız arasında yer alan batarya çözümlerimiz, dünya çapında enerji tedarikini sürdürülebilir ve güvenilir bir şekilde destekliyor" dedi.

Rolls-Royce Solutions Türkiye CEO'su Ali Güzel ise Polat Enerji ile olan güçlü ortaklığa vurgu yaparak "Rolls-Royce olarak, bu en büyük Batarya Enerji Depolama Sistemi projesi ile Türkiye'nin enerji dönüşüm sürecine katkıda bulunmaktan büyük memnuniyet duyuyoruz. Bu proje sadece enerji depolama teknolojilerinde bir kilometre taşı olmakla kalmayacak, aynı zamanda daha sürdürülebilir ve güvenli bir enerji altyapısı oluşturma yolunda önemli bir adım olacaktır" diye konuştu.