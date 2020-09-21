PlayStation 5 ne zaman çıkacak? PlayStation 5 fiyatı ne kadar? Soruları oyunseverler tarafından merak konusu olmaya devam ediyor. İşte PS5 Türkiye fiyatı...

PLAYSTATİON 5 NE ZAMAN ÇIKACAK?

Playstation 5 12 Ekim 2020 olarak belirlendi.

PLAYSTATİON 5 TÜRKİYE FİYATI NE KADAR?

PlayStation 5: 499,99 dolar

PlayStation 5 Digital Edition: 399,99

Yapılan son açıklamada; 499,99 dolarlık (yaklaşık 3.750 TL + vergiler) fiyatıyla PlayStat,on 5 Digital Edition'ın fiyatı ise 399,99 dolar olacağı belirtildi.