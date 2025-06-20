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        Haberler Ekonomi Para Platinin onsu 11 yılın zirvesini gördü - Para Haberleri

        Platinin onsu 11 yılın zirvesini gördü

        Platinin ons fiyatı, uluslararası piyasalarda 1.352,08 dolar ile yaklaşık 11 yılın en yüksek seviyesini test etti. Platin yıl başından bu yana yatırımcısına yüzde 43'ün üzerinde kazandırdı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20.06.2025 - 11:45 Güncelleme: 20.06.2025 - 11:57
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        Platinin onsu 11 yılın zirvesini gördü
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        Emtia piyasasında, ticaret savaşları, jeopolitik riskler, ABD Merkez Bankasından (Fed) beklenen politikaların etkisiyle sert dalgalanmalar görülürken, platin fiyatları rekor kırmaya devam ediyor.

        Platinin ons fiyatı uluslararası piyasalarda 1.352,08 dolar ile Eylül 2014'ten bu yana yılın en yüksek seviyesini test ederek yaklaşık 11 yılın en yüksek seviyesini görürken yıl başından bu yana yatırımcısına yüzde 43'ün üzerinde kazandırdı.

        Platin fiyatları, yaklaşık 11 yılın en yüksek seviyesini test ettikten sonra gelen kar satışlarıyla 1.290 seviyelerinde dengelendi.

        Platinde yaşanan arz sıkıntılarının yanı sıra artan talep fiyatlarda sert yükselişe neden oldu.

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        Yıl genelinde ABD Başkanı Donald Trump'ın tarife planlarına ilişkin belirsizlik nedeniyle ekonomik büyümeye ilişkin endişeler altın başta olmak üzere güvenli liman varlıklara talebi artırdı.

        Trump'ın politikaları ve jeopolitik gerilimler de gümüş fiyatlarını yukarı yönlü etkiledi. Başkan Trump'ın otomobil endüstrisini "kurtaracaklarına" dair açıklaması ise paladyum ve platin fiyatlarını destekledi.

        Platin fiyatlarındaki yükseliş son dönemde özellikle tarife savaşlarıyla bağlantıya sahip.

        ABD ile Çin arasında, özellikle tarifeler konusunda gerilim devam ederken, ABD'nin sadece Çin'e değil birçok ülkeye karşı tarife savaşlarını başlatması emtia piyasasındaki ürünlerin de fiyatlarını etkiliyor.

        Tarife endişelerinden dolayı gemilerdeki yüklemeler ciddi bir şekilde artarken, doğal olarak bu durum navlun fiyatlarının artmasına neden oldu. Bununla beraber, burada platin, paladyum gibi daha az bilinen veya daha az hacimli kıymetli metaller de ön plana çıktı.

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        Analistler, platinin öne çıkmasındaki diğer noktanın da ABD Başkanı Donald Trump ile Elon Musk arasındaki sözlü gerilimin olduğunu vurguladı.

        Bu gerilimle Trump'ın elektrikli araçlara yönelik teşvikleri azaltacağı veya kaldıracağına yönelik beklentilerin artmaya başladığını aktaran analistler, platinin de daha çok karbon yakıtlı otomobillerde, yani elektrikli olmayan, egzozlu otomotivlerde kullanılan ürünlerden biri olduğunu ve yoğun talep gördüğüne dikkati çekti.

        Platinde Çin kaynaklı etkiler de öne çıktı. Çin'de son dönemde mücevherat talebi artış kaydetti.

        Çin'in nisan ayında ciddi anlamda platin ithalatı gerçekleştirdiğini vurgulayan analistler, bunun da doğal olarak platin talebini artırdığını belirtti.

        Dünya Platin Yatırım Konseyi Asya Pasifik Başkanı Weibin Deng, platindeki son artışın ana nedenlerinden birinin platinin fiyatlarının altına göre düşük kalması olduğunu belirtti.

        "Altının ons fiyatında artan jeopolitik risklerden dolayı görülen yükseliş Çin'deki mücevher talebi için olumsuz bir etkiye sahip oldu. Altın mücevherat sektöründe faaliyet gösteren işletmeler yönünü platine çevirdi." değerlendirmesinde bulunan Deng, dünyanın tüm bölgelerinde bu yıl platinden yapılan mücevher talebinin artabileceğini kaydetti.

        Deng, 2025 yılında platinden yapılmış mücevher talebinin Avrupa'da yüzde 7, Kuzey Amerika'da yüzde 8 ve yüzde 5 artacağı öngörüsünde bulundu.

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