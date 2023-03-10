Piyasayı sallayan hissede işlemler askıya alındı

ABD'li Silikon Vadisi Bankası (SVB) Financial Group'un hisseleri bugün de düştü. SVB Finans Grubu, önde gelen bazı girişim sermayesi yatırımcılarının şirketlere paralarını SVB’den çekmelerini tavsiye etmesi sonucu vadeli piyasada bir kez daha yüzde 50 düşerek sert kaybını sürdürdü.

Kaliforniya’nın Santa Clara kenti merkezli bankanın yatırım pozisyonlarındaki ciddi zararları karşılamak için 2.25 milyar dolarlık sürpriz sermaye artırımı açıklaması sonrası hisse düşüşü yüzde 80’i buldu.

Kayıp sonrasında hissede işlemler askıya alındı.

SVB’ye gelen satışlar sonrası ABD bankalarında sert kayıplar gözlenmiş, Perşembe günü neredeyse son üç yılın en büyük günlük düşüşü yaşanmıştı.

SVB CEO’su Greg Becker’ın bir telekonferans görüşmesinde müşterilerine “sakin olma” çağrısı yapmasından birkaç saat sonra, aralarında Peter Thiel’in Founders Fund’ı da dahil olmak üzere önde gelen girişim sermayesi şirketi, portföy yönetim şirketlerine bir önlem olarak paralarını çekmeleri tavsiyesinde bulunmuştu.