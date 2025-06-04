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        Haberler Ekonomi Para Piyasaların gözü ECB'den beklenen faiz indirimlerinde - Para Haberleri

        Piyasaların gözü ECB'den beklenen faiz indirimlerinde

        Piyasalar, Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) yarın açıklayacağı faiz kararına odaklanırken, tarifelerden kaynaklı büyüme endişeleri ve enflasyondaki yavaşlamadan dolayı Bankanın faiz indirimlerini sürdürmesi bekleniyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.06.2025 - 11:34 Güncelleme: 04.06.2025 - 11:34
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        Piyasaların gözü ECB'nin faiz kararında
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        Ticaret savaşları, tarifeler, güç kaybeden imalat sanayi aktivitesi Euro Bölgesi'nde resesyon endişelerini tetiklerken, bu durum bölgenin geleceğine ilişkin soru işaretlerini de beraberinde getiriyor.

        Bölgede Kovid-19 salgınının yarattığı belirsizliklerle Ekim 2022'de yüzde 10,6'ya kadar yükselen enflasyon, Mayıs 2025'te yüzde 1,9'a kadar geriledi. Salgın döneminde artan enflasyonla mücadele etmek için faiz artıran ECB, Eylül 2023'te faizi yüzde 4,5'e kadar yükseltmişti. Faiz oranını bir süre bu seviyelerde tutan Banka, Nisan 2024'ten sonra faiz indirim sürecine girdi. Kademeli indirimlerle politika faizi Nisan 2025'te yüzde 2,4'e kadar düşürüldü.

        Yüksek faiz, ticaret savaşları ve artan jeopolitik riskler bölgedeki ekonomik aktiviteyi olumsuz etkilerken, siyasetçiler ve ekonomistler bu olumsuzluklardan kurtulmanın yolunu arıyor.

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        Açıklanan son enflasyon verisinin ECB'nin yüzde 2 olan hedefinin altında gerçekleşmesi ve tarifelerden kaynaklı büyüme endişeleriyle Bankanın, yarın 25 baz puan faiz indirimine gitmesine kesin gözüyle bakılıyor.

        Bölgede şu an mevduat faizi yüzde 2,25, ana refinansman faizi yüzde 2,40 ve marjinal borçlanma faizi yüzde 2,65 seviyesinde bulunuyor.

        ING Group Başekonomisti Peter Vanden Houte, son ekonomik verilerin bölgedeki büyümenin zayıflayacağını gösterdiğini söyledi. Bölgede stagflasyon riskinin ihtimal dışı olmadığına işaret eden Houte, Avrupa Birliği ile ABD arasındaki gümrük vergilerinin de bölge için olumsuzluk yarattığını bildirdi.

        "Zayıflayan ekonomik aktiviteler ve düşen enflasyon, yeni bir faiz indirimi için gerekçe oluşturacaktır." ifadesini kullanan Houte, bununla birlikte ECB yönetim kurulunun bazı "şahin" üyelerinin "bekle ve gör" yaklaşımını savunduğunu dile getirdi.

        Houte, kurulda mevduat faiz oranını 25 baz puan daha düşürülerek yüzde 2'ye indirecek bir çoğunluğun olabileceğini belirtti.

        "ECB, faiz indirimlerine ara vermeyecek"

        Natixis Fransa, Belçika ve Euro Bölgesi Kıdemli Ekonomisti Hadrien Camatte de ECB'nin faiz indirimlerine ara vermeyeceği öngörüsünde bulundu.

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        Mevduat faiz oranında 25 baz puanlık indirim olabileceğini ifade eden Camatte, hazirandan sonra faiz oranının yüzde 1,5 seviyesine çekilebileceğini söyledi. Camatte, "ECB'nin temmuz veya eylül ayında bir faiz indirimi daha uygulayacağından eminiz zira birçok yönetim kurulu üyesi hafif gevşek bir duruş benimsemeye hazır olduklarını ifade etti." dedi.

        ECB'nin yeni tahminlerini açıklayacağını dile getiren Camatte, petrol fiyatlarındaki düşüş ve Euronun değer kazanması nedeniyle 2025 ve 2026 enflasyon tahminlerinde hafif aşağı yönlü revizyonlar olabileceğini kaydetti.

        Camatte, ileriki aylarda hizmet enflasyonunda da düşüşler olabileceğini söyledi.

        ECB için tüm seçenekler açık olabilir

        Rabobank Kıdemli Makrostratejisti Bas Van Geffen ise ECB'nin mevduat faiz oranını yüzde 2'ye indireceği öngörüsünü dile getirdi.

        Yüksek belirsizliğin ECB'yi tüm seçenekleri açık tutmaya zorladığını belirten Geffen, ECB Başkanı Christine Lagarde'ın basın toplantısından net bir yönlendirme beklemediğini ifade etti.

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