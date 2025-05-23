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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Piyasa ve reel sektörde enflasyon beklentisi geriledi, hanehalkında yükseldi - İş-Yaşam Haberleri

        Piyasa ve reel sektörde enflasyon beklentisi geriledi, hanehalkında yükseldi

        TCMB'nin yayımladığı 'Sektörel Enflasyon Beklentileri'ne göre; mayıs ayında 12 ay sonrası yıllık enflasyon beklentileri bir önceki aya göre, piyasa katılımcıları için 0,5 puan azalarak yüzde 25,1 seviyesine, reel sektör için 0,7 puan azalarak yüzde 41,0 seviyesine gerilerken, hanehalkı için 0,6 puan artarak yüzde 59,9 seviyesine yükseldi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23.05.2025 - 10:07 Güncelleme: 23.05.2025 - 10:10
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        Enflasyon beklentileri değişti
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        TCMB'nin yayımladığı 'Sektörel Enflasyon Beklentileri'ne göre; mayıs ayında 12 ay sonrası yıllık enflasyon beklentileri bir önceki aya göre, piyasa katılımcıları için 0,5 puan azalarak yüzde 25,1 seviyesine, reel sektör için 0,7 puan azalarak yüzde 41,0 seviyesine gerilerken, hanehalkı için 0,6 puan artarak yüzde 59,9 seviyesine yükseldi.

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