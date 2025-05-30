Phasmophobia sistem gereksinimleri nelerdir? Phasmophobia kaç GB boş alan istiyor?

Mekanlar, terkedilmiş evler, okul binaları veya eski fabrikalar gibi karanlık ve ürkütücü yerlerden oluşur ve her biri atmosferik detaylarla doludur, bu da oyuncuların gerilim ve korku duygusunu artırır. Oyun boyunca hayaletler oyunculara karşı aktif davranışlar sergiler, onları korkutmak, takip etmek veya hatta zarar vermek için çeşitli yollar kullanır. Bu nedenle oyuncular hem sakin kalmalı hem de stratejik hareket etmelidir. Sesler, ışıklandırmalar ve ani olaylar oyuncuların dikkatini sürekli yüksek tutar.

Phasmophobia’nın en büyük yeniliklerinden biri, sanal gerçeklik (VR) desteği sayesinde oyuncuların bu korku dolu dünyaya bizzat dahil olabilmesi ve hayaletlerle yüz yüze gelme deneyimini gerçekçi biçimde yaşayabilmesidir. Hikaye odaklı klasik korku oyunlarından farklı olarak, Phasmophobia oyunculara kendi korkularıyla yüzleşme, takım ruhunu geliştirme ve gerilim dolu anlar yaşama fırsatı verir. Oyunun başarısı, oyuncuların psikolojik sınırlarını zorlayan, sürekli değişen ve her seferinde farklı deneyimler sunan dinamik oyun yapısından kaynaklanır.

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PHASMOPHOBİA KAÇ GB?

Phasmophobia, korku ve gerilim türünü seven oyuncular için tasarlanmış, hem heyecan hem de adrenalini yüksek seviyede yaşatan bir hayalet avcılığı oyunudur. Oyunun bilgisayarınıza indirip oynayabilmeniz için gereken depolama alanı oldukça makul seviyededir. Genel olarak Phasmophobia’nın dosya boyutu 5 ila 6 gigabayt arasında değişmektedir. Bu boyut, oyunun içerdiği grafikler, ses efektleri, haritalar ve diğer oyun dosyalarının tamamını kapsar.

Diğer modern oyunlara kıyasla çok büyük olmayan bu dosya büyüklüğü, oyuncuların oyunu hızlıca indirip oynamaya başlamasına olanak tanır. Aynı zamanda oyunun düzenli güncellemeleri ile yeni içerikler ve geliştirmeler eklendikçe, disk üzerinde biraz daha yer kaplayabilir ancak temel kurulum için yaklaşık 6 GB boş alan yeterlidir. Bu durum, oyun severlerin bilgisayarlarında büyük yer açmalarına gerek kalmadan, gerilim dolu bir hayalet avı deneyimine adım atabilmelerini sağlar. REKLAM PHASMOPHOBİA SİSTEM GEREKSİNİMLERİ Phasmophobia, özellikle korku ve gerilim türündeki oyunları seven oyuncular için uygun bir yapımdır. Karanlık atmosferlerde heyecan arayan, korkunun adrenalinle birleştiği deneyimlerden hoşlanan kişiler için ideal bir seçimdir. Takım çalışmasına önem veren ve çok oyunculu oyunlarda strateji geliştirmeyi seven oyuncular için de büyük keyif sunar çünkü oyunda başarılı olmak için ekip üyelerinin birbirleriyle iletişim halinde olması ve koordineli hareket etmesi gerekmektedir. Fotoğraf kaynak: Steam Phasmophobia oyununu oynamak isteyenler için öncelikle oyunun hem düşük bütçeli bilgisayarlarda çalışabilecek minimum gereksinimleri hem de daha kaliteli ve akıcı bir deneyim için önerilen sistem gereksinimleri bulunmaktadır.

İşletim Sistemi: Oyunu oynayabilmek için bilgisayarınızda Windows 10 64 bit işletim sistemi bulunmalıdır. Bu, oyunun ihtiyaç duyduğu güncel sürücüler ve DirectX 11 desteği için önemlidir. Daha eski işletim sistemlerinde performans sorunları yaşanabilir veya oyun çalışmayabilir.

İşlemci (CPU): Minimum olarak Intel Core i5-4590 veya AMD Ryzen 5 1500X işlemciler gereklidir. Bu işlemciler, oyunun temel hesaplama ihtiyaçlarını karşılayabilir, yapay zeka ve fizik hesaplamalarını yeterince hızlı gerçekleştirebilir. Daha iyi performans için ise Intel Core i7-8700K veya AMD Ryzen 7 2700X gibi daha güçlü işlemciler önerilir. Bu işlemciler oyun sırasında çok daha akıcı ve gecikmesiz bir deneyim sunar.

Bellek (RAM): Phasmophobia için en az 8 GB RAM gereklidir. 8 GB RAM, oyunun dosyalarının ve arka plandaki diğer programların sorunsuz çalışmasını sağlar. Daha stabil bir oyun deneyimi için 16 GB RAM tavsiye edilir, bu sayede oyun esnasında herhangi bir takılma veya yavaşlama olmaz.

Ekran Kartı (GPU): Oyunun grafiklerini işleyebilmesi için minimum Nvidia GeForce GTX 970 veya AMD Radeon R9 290 gibi grafik kartları gerekmektedir. Bu kartlar, orta seviye grafik detaylarını sorunsuz işleyebilir. Daha yüksek grafik kalitesi ve akıcılık için Nvidia GeForce GTX 1070 veya AMD RX Vega 56 gibi üst seviye kartlar önerilir. Bu sayede oyunun atmosferi ve detayları en iyi şekilde görüntülenir.

Depolama: Oyunun kurulumu için yaklaşık 6 GB boş hard disk alanı gereklidir. Fakat güncellemeler ve ek içeriklerle bu alan zaman içinde artabilir. SSD kullanılması oyun açılış ve yükleme sürelerini kısaltır.

DirectX: Phasmophobia, DirectX 11 desteği gerektirir. Bu, oyunun grafik teknolojilerinin sorunsuz çalışması ve gelişmiş görsel efektlerin desteklenmesi için önemlidir.

Ses Kartı: 3D ses desteği sunan uyumlu bir ses kartı tavsiye edilir. Çünkü oyunda çevresel sesler ve yönsel ses efektleri rol oynar ve oyuncuların oyuna tam anlamıyla dalmasını sağlar.

VR Desteği: Oyun VR uyumludur, yani sanal gerçeklik gözlükleriyle de oynanabilir. VR için ayrıca uyumlu VR donanımı gereklidir; bu da bilgisayarınızın VR gereksinimlerini karşılaması gerektiği anlamına gelir.

İnternet Bağlantısı: Çok oyunculu bir oyun olduğu için stabil ve hızlı bir internet bağlantısı olmazsa olmazdır. Oyun içi etkileşimlerin gecikmesiz gerçekleşmesi ve sorunsuz online deneyim için güçlü bir bağlantı şarttır. Phasmophobia, sanal gerçeklik (VR) teknolojisini deneyimlemek isteyen oyuncular için de mükemmel bir fırsattır. VR desteği sayesinde oyun daha da gerçekçi ve etkileyici bir hal alır. Ancak yoğun korku ve stres unsurları içerdiği için, psikolojik olarak hassas olan veya korku oyunlarından hoşlanmayan bireyler için uygun değildir. Aynı şekilde, küçük yaş grubundaki çocuklar için de tavsiye edilmez çünkü oyun, korku dolu sahneler ve ani seslerle doludur.