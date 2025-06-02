PES 2020 sistem gereksinimleri nelerdir? PES 2020 kaç GB boş alan istiyor?

Oyuncular, klasik maçlarda kendi favori kulüpleriyle sahaya çıkabilir, kariyer modunda futbolcu kariyerlerini adım adım inşa edebilir veya takım menajeri olarak transferlerden taktiklere kadar her detayı yönetebilir. Ayrıca Master League modu, oyunculara bir futbol kulübünün başına geçerek sezon boyunca rekabet etme, oyuncu transferleri yapma, taktiksel değişiklikler uygulama ve kulübü başarıya ulaştırma şansı tanır. MyClub modu ise kendi hayal takımlarını kurup çevrimiçi rakiplere karşı mücadele etme fırsatı verir.

PES 2020, futbolun taktiksel yönüne ve gerçekçi top fiziğine büyük önem verir; oyuncuların pas, şut, dripling ve defans hamleleri detaylı animasyonlarla desteklenir. Oyundaki lisans anlaşmaları sayesinde bazı kulüpler ve oyuncular gerçek isimleriyle yer alırken, stadyum atmosferi, seyirci tepkileri ve oyuncu yüzleri son derece gerçeğe yakın tasarlanmıştır.

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PES 2020 KAÇ GB?

PES 2020 (eFootball PES 2020), Konami tarafından geliştirilen ve futbol simülasyon oyunları arasında bir yere sahip olan popüler bir video oyunudur. Oyunun sistem gereksinimleri ve dosya boyutu, oyuncuların cihazlarında yeterli alan ayırmalarını gerektirir. PES 2020’nin PC versiyonu için gereken depolama alanı yaklaşık 40 GB civarındadır. Ancak bu rakam, oyunun güncellemeleri, DLC (indirilebilir içerikler) ve ek veri paketleriyle birlikte zaman içinde artış gösterebilir.

Özellikle myClub modu veya Master League gibi çevrimiçi içeriklerin aktif olarak kullanılması durumunda oyun, ekstra veri indirerek toplam boyutunu biraz daha yükseltebilir. Konsol versiyonlarında da benzer şekilde 40-45 GB arasında bir alan gerekebilir. Oyunu yüklemeden önce sistemde yeterli boş alan bırakılması, kurulumun sorunsuz tamamlanması ve oyun performansının etkilenmemesi açısından önemlidir. SSD diske kurulum, oyun içi yükleme sürelerini azaltabilir. REKLAM PES 2020 SİSTEM GEREKSİNİMLERİ Oyun, basit arcade tarzı oyunlardan ziyade, daha derin ve stratejik bir futbol deneyimi isteyen orta ve ileri seviyedeki oyunculara hitap eder. Eğer futbolu sadece eğlence için değil, aynı zamanda oyun içindeki taktik ve takım yönetimiyle deneyimlemek istiyorsanız, PES 2020 sizin için uygun bir seçenek olacaktır. Ancak futbol oyunlarına yeni başlayan veya daha hızlı, arcade tarzı maçları tercih eden oyuncular için biraz karmaşık gelebilir. Bu nedenle, PES 2020 gerçekçi ve detaylı futbol simülasyonları arayan oyuncular için en doğru seçimdir. eFootball PES 2020 (Pro Evolution Soccer 2020), Konami tarafından geliştirilen bir futbol simülasyon oyunudur. Gerçekçi grafikler, detaylı animasyonlar ve gelişmiş oyun mekanikleriyle dikkat çeken bu oyun, PC’de akıcı bir şekilde çalışması için belirli donanım gereksinimlerine ihtiyaç duyar. PES 2020'nin minimum ve önerilen sistem gereksinimleri şu şekilde sıralanmıştır:

REKLAM Minimum Sistem Gereksinimleri En düşük ayarlarda oyunu oynayabilmek için gereken sistemdir. İşletim Sistemi: Windows 7 SP1/8.1/10 – 64 bit

İşlemci (CPU): Intel Core i5-3470 / AMD FX 4350

Bellek (RAM): 4 GB RAM

Ekran Kartı (GPU): NVIDIA GeForce GTX 670 / AMD Radeon HD 7870

DirectX: Sürüm 11

Depolama Alanı: Minimum 40 GB boş hard disk

Ses Kartı: DirectX uyumlu ses kartı

Ekran Çözünürlüğü: 1280x720 piksel veya daha yüksek

Ağ: Geniş bant internet bağlantısı (çevrimiçi modlar için) Bu sistem gereksinimleri, oyunu temel düzeyde oynamak isteyen kullanıcılar içindir. Düşük grafik ayarları ve ortalama kare hızı ile oyun deneyimi yaşanabilir. Önerilen Sistem Gereksinimleri Yüksek ayarlarda ve daha akıcı performans için önerilendir. İşletim Sistemi: Windows 10 – 64 bit

İşlemci (CPU): Intel Core i7-3770 / AMD FX 8350

Bellek (RAM): 8 GB RAM

Ekran Kartı (GPU): NVIDIA GeForce GTX 760 / AMD Radeon R9 270X

DirectX: Sürüm 11

Depolama Alanı: En az 40 GB boş alan (güncellemeler için fazlası önerilir)

Ses Kartı: DirectX uyumlu yüksek performanslı ses kartı

Ekran Çözünürlüğü: 1920x1080 piksel veya üzeri

Ağ: Geniş bant internet bağlantısı (çevrimiçi ligler ve güncellemeler için) Bu özelliklere sahip bir bilgisayar, PES 2020’nin tüm grafiksel ayrıntılarını ve fizik motorunu sorunsuz bir şekilde işleyebilir. Çevrimiçi karşılaşmalarda akıcı bir deneyim sunar. SSD kullanımı oyunun yükleme sürelerini ciddi oranda kısaltır. Ekran kartı sürücüleri her zaman güncel tutulmalıdır. Güncellemeler ve veri paketleriyle birlikte oyun boyutu 40 GB’ı geçebilir, bu nedenle en az 50 GB boş alan önerilir. Denetleyici (gamepad) ile oynamak, Master League ve online rekabet modlarında daha konforlu bir deneyim sunar. PES 2020, görsel açıdan etkileyici ve taktiksel derinliği olan bir futbol oyunudur. Sistem gereksinimlerine uygun bir bilgisayar ile gerçekçi futbol atmosferinin tadını çıkarmak mümkündür. PES 2020, futbol tutkunları ve futbol oyunlarını seven oyuncular için çok uygun bir oyundur. Eğer gerçekçi futbol deneyimi arıyorsanız, sahadaki taktiksel detaylara önem veriyor, oyuncuların hareketleri, paslaşmaları ve maç içi stratejilerle birebir ilgilenmekten keyif alıyorsanız bu oyun tam size göre.

Hem tek başına kariyer modunda futbolcu veya menajer olarak ilerlemek isteyenler hem de arkadaşlarıyla veya çevrimiçi platformlarda diğer futbolseverlerle rekabet etmeyi sevenler için ideal bir tercihtir. Ayrıca, futbol oyunlarında grafik kalitesine ve oyuncu hareketlerinin gerçekçiliğine değer verenler, PES 2020’nin detaylı animasyonları ve lisanslı takımları sayesinde oyundan çok daha fazla zevk alacaktır.