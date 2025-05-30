PES 2019 sistem gereksinimleri nelerdir? PES 2019 kaç GB boş alan istiyor?

Sahadaki her pas, her koşu ve her gol, oyunun sunduğu üst düzey grafikler ve fizik motoruyla daha da etkileyici hale gelir. Lisanslı ve lisanssız birçok takımın yer aldığı oyunda, özgün ligler, stadyum atmosferleri ve oyuncu animasyonlarıyla bir futbol şölenine tanıklık edilir. PES 2019, sadece oyun oynamak değil, futbolun ruhunu yaşamak isteyenler için tasarlanmış bir deneyim sunar.

PES 2019 KAÇ GB?

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PES 2019, sunduğu gerçekçi grafikler, gelişmiş fizik motoru ve zengin içerikleriyle dikkat çeken bir futbol simülasyonu olduğu için sistemde belirli bir yer kaplamaktadır. Oyunun kurulumu ve tam performansla çalışabilmesi için ortalama olarak 30 GB civarında boş depolama alanına ihtiyaç duyulur. Bu alan, temel oyun dosyalarının yanı sıra grafikler, ses dosyaları, oyuncu animasyonları ve çeşitli lig verilerini de kapsar.

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Oyun içi güncellemeler, yamalar ve veri paketleriyle birlikte bu boyut zamanla biraz daha artabilir. Bu nedenle oyuncuların, PES 2019'u sorunsuz bir şekilde oynamak için yeterli boş alan değil, verimli çalışan bir hard disk ve güçlü bir sistem donanımına da sahip olmaları gerekir. Oyunun sunduğu detaylı futbol atmosferi, bu dosya boyutunun karşılığını fazlasıyla verir.

PES 2019 SİSTEM GEREKSİNİMLERİ PES 2019 (Pro Evolution Soccer 2019), futbolun gerçekçi ve taktiksel doğasını ön plana çıkaran bir spor simülasyon oyunudur. Konami tarafından geliştirilen bu oyun, serinin önceki versiyonlarına kıyasla görsellik, oynanış mekaniği ve lisans seçeneklerinde çeşitli yeniliklerle gelmiştir. PES 2019’un ana teması, oyuncuya gerçek bir futbol deneyimi yaşatmak üzerine kurulmuştur. Oyuncular, dünya çapındaki kulüplerden takımlar seçerek kariyerlerine yön verirken; maç içindeki detaylı fizik motoru, oyuncu animasyonları ve yapay zekâ geliştirmeleri sayesinde sahada olup biteni neredeyse birebir hisseder. MyClub modu sayesinde kendi rüya takımını kurma şansı sunan oyun, oyuncuların gelişimini, transfer stratejilerini ve takım uyumunu yönetmelerine olanak tanır. Master League modu ile bir teknik direktör gibi davranarak kulübün hem saha içi hem de saha dışı kararlarını almak mümkündür. Her oyuncunun kendine özgü yetenek setleri, kondisyon durumu ve oyun tarzı, karşılaşmaları daha stratejik hale getirirken, yeni "Magic Moments" sistemi sayesinde yıldız futbolcuların özel hareketleri sahada fark yaratır. PES 2019, lisanslı ligler ve kulüplerin artmasıyla daha geniş bir içeriğe kavuşurken, grafiksel olarak da FOX Engine sayesinde daha gerçekçi bir atmosfer sunar. Genel olarak PES 2019, futbol tutkunlarına resmen sahaya çıkmış gibi bir his vermeyi amaçlayan bir futbol deneyimi sunar. PES 2019'u akıcı ve sorunsuz bir şekilde oynamak isteyen oyuncuların bilgisayarlarında belirli teknik özellikleri karşılaması gerekir.

REKLAM Minimum Sistem Gereksinimleri Aşağıdaki bu özellikler, oyunun düşük ayarlarda oynanabilmesi için gereken en temel donanımları temsil eder. İşletim Sistemi: Windows 7 SP1, 8.1 ya da 10 – 64 bit sürümleri

İşlemci (CPU): Intel Core i5-3470 ya da AMD FX 4350 – 4 çekirdekli işlemciler tercih edilir

RAM (Bellek): En az 4 GB RAM

Ekran Kartı (GPU): NVIDIA GTX 670 ya da AMD Radeon HD 7870 – DirectX 11 destekli

VRAM: Minimum 2 GB ekran kartı belleği

Depolama Alanı: Yaklaşık 30 GB boş alan

DirectX Sürümü: DirectX 11 uyumlu olmalı

Ses Kartı: DirectX uyumlu temel bir ses kartı yeterlidir Önerilen Sistem Gereksinimleri Daha akıcı bir oyun deneyimi, yüksek çözünürlükte grafikler ve sorunsuz animasyonlar için aşağıdaki donanımlar tavsiye edilir: İşletim Sistemi: Windows 10 – 64 bit

İşlemci (CPU): Intel Core i7-3770 veya AMD FX 8350 – yüksek performans için güçlü çok çekirdekli işlemci

RAM (Bellek): En az 8 GB RAM

Ekran Kartı (GPU): NVIDIA GTX 760 ya da AMD Radeon R9 270X – gelişmiş grafik performansı için

VRAM: 4 GB ve üzeri ekran kartı belleği

Depolama Alanı: 30 GB ve üzeri boş alan (güncellemelerle birlikte artabilir)

DirectX Sürümü: DirectX 11 ya da üstü

Ses Kartı: Yüksek kaliteli ses desteği olan DirectX uyumlu bir ses kartı Bu gereksinimler, oyunun sunduğu detaylı futbol atmosferi ve gerçekçi maç deneyiminden tam anlamıyla yararlanabilmek için büyük önem taşır. PES 2019’un keyfini çıkarmak isteyen oyuncuların sistemlerini bu doğrultuda hazırlamaları önerilir. Hem futbol tutkunları hem de rekabetçi oyun deneyimi arayan oyuncular için son derece uygun bir video oyunudur. Gerçekçi futbol simülasyonu sunması sayesinde, taktiksel düşünmeyi seven, maç analizine değer veren ve saha içindeki stratejik derinliği takdir eden oyuncular için ideal bir tercihtir. Oyunun sunduğu detaylı kontrol mekanikleri ve gelişmiş yapay zekâ, sıradan bir arcade futbol oyunundan çok daha fazlasını arayan, futbolun taktiksel yönüne ilgi duyan kullanıcıları hedef alır. MyClub ve Master League modları, takım kurma, oyuncu geliştirme ve yönetim stratejilerini ön planda tutan yapısıyla, menajerlik yönü ağır basan oyunları sevenler için büyük keyif sunar. Aynı zamanda arkadaşlarıyla rekabet etmek isteyen ya da çevrim içi olarak dünya çapındaki rakiplere karşı yeteneklerini sergilemek isteyen oyuncular için de PES 2019 oldukça tatmin edici bir deneyim sağlar. Grafik kalitesi ve atmosferiyle futbolun heyecanını hissetmek isteyen herkes, ister yeni başlayan ister deneyimli bir oyuncu olsun, PES 2019’da kendine uygun bir oyun tarzı ve eğlence bulabilir.