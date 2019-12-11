HABERTURK.COM

Pegasus, uçuş noktalarını artırmaya devam ediyor. Pegasus Dammam, Cidde ve Riyad’dan sonra Suudi Arabistan’daki 4. uçuş noktası olan Medine’ye uçuşlarını 12 Ocak 2020 itibarıyla başlatıyor. Pegasus’un bir diğer yeni yurt dışı uçuş noktası ise Batum oldu.

Pegasus’un Gürcistan’da Tiflis’ten sonra ikinci uçuş noktası olan Batum’a uçuşları ise 29 Mart 2020 itibariyle başlayacak. Pegasus’un Sabiha Gökçen-Medine hattının biletleri 89,99 USD’den, Sabiha Gökçen-Batum hattının biletleri 59,99 USD’den başlayan fiyatlarla satışa sunuldu.

Pegasus’un Sabiha Gökçen-Medine uçuşları, İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan Prens Muhammed Bin Abdülaziz Havalimanı’na Pazartesi ve Perşembe günleri 20:35’te, Pazar günleri 22:35’te; Prens Muhammed Bin Abdülaziz Havalimanı’ndan İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı’na Pazartesi günleri 03:15’te, Salı ve Cuma günleri 01:50’de düzenlenecek.

Sabiha Gökçen-Batum uçuşları ise İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan Batum Havalimanı’na Pazartesi, Çarşamba ve Cuma 12:30’da, Pazar günleri 12:25’te; Batum Havalimanı’ndan İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı’na ise Pazartesi, Çarşamba, Cuma ve Pazar günleri 16:05’te düzenlenecek.