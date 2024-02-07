Pasifik Donanım talep toplama işlemlerinin sona ermesinin ardından gözler, Pasifik Donanım halka arz sonuçlarının açıklanacağı tarihe çevrildi. 27 milyon lot dağıtımının yapılacağı Pasifik Donanım ve Yazılım'ın halka arz büyüklüğü 945 milyon lira olarak açıklandı. Peki, "Pasifik Donanım halka arz sonuçları ne zaman açıklanacak? Pasifik Donanım kaç lot verir, ne zaman borsada işlem görecek?" İşte Pasifik Donanım halka arz sonuçları hakkında tüm merak edilen soruların yanıtı...