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        Haberler Ekonomi Merak Edilenler Pasifik Donanım halka arz sonuçları açıklandı mı? Pasifik Donanım kaç lot verir ve PATEK ne zaman borsada işlem görecek? - Merak Edilenler Haberleri

        Pasifik Donanım halka arz sonuçları açıklandı mı? Pasifik Donanım kaç lot verir?

        Pasifik Donanım ve Yazılım Bilgi Teknolojileri A.Ş. 6-7 Şubat tarihleri arasında 35 TL'ten halka arz edildi. Talep toplama işlemlerinin sona ermesi, "Pasifik Donanım halka arz sonuçları ne zaman açıklanacak? Pasifik Donanım kaç lot verir, ne zaman borsada işlem görecek?" Sorularını gündeme getirdi. İşte Pasifik Donanım halka arz sonuçlarının açıklanacağı tarih ve 'PATEK' kodu ile Yıldız Pazar'da işlem göreceği tarih...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08.02.2024 - 23:16 Güncelleme: 08.02.2024 - 23:16
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        • 1

          Pasifik Donanım talep toplama işlemlerinin sona ermesinin ardından gözler, Pasifik Donanım halka arz sonuçlarının açıklanacağı tarihe çevrildi. 27 milyon lot dağıtımının yapılacağı Pasifik Donanım ve Yazılım'ın halka arz büyüklüğü 945 milyon lira olarak açıklandı. Peki, "Pasifik Donanım halka arz sonuçları ne zaman açıklanacak? Pasifik Donanım kaç lot verir, ne zaman borsada işlem görecek?" İşte Pasifik Donanım halka arz sonuçları hakkında tüm merak edilen soruların yanıtı...

        • 2

          PASİFİK DONANIM TALEP TOPLAMA İŞLEMLERİ SONA ERDİ!

          Pasifik Donanım halka arzında talep toplama işlemleri 6-7 Şubat tarihleri arasında tamamlandı.

        • 3

          PASİFİK DONANIM HİSSE FİYATI NE KADAR?

          Pasifik Donanım ve Yazılım Bilgi Teknolojileri'ne ait paylar 35 TL'den halka arz edildi.

        • 4

          PASİFİK DONANIM HALKA ARZ SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

          Pasifik Donanım halka arzına toplamda 2 milyon 390 bin 177 kişi katıldı. Yatırımcılara en fazla 8 lot (280 TL) pay dağıtımı gerçekleşti.

        • 5

          PASİFİK DONANIM HALKA ARZ NE ZAMAN İŞLEM GÖRECEK?

          Pasifik Donanım halka arz sonuçları henüz açıklanmadı. Halka arz sonuçlarının açıklanmasının ardından hissenin borsada işlem göreceği tarihi haberimiz üzerinden öğrenebilirsiniz.

        • 6

          PASİFİK DONANIM VE YAZILIM #PATEK HALKA ARZ KAÇ LOT VERİR?

          - 2.1 Milyon katılım ~ 9 Lot (315 TL).

          - 2.5 Milyon katılım ~ 8 Lot (280 TL).

          - 2.9 Milyon katılım ~ 7 Lot (245 TL).

          - 3.3 Milyon katılım ~ 6 Lot (210 TL).

          - 3.7 Milyon katılım ~ 5 Lot (175 TL).

          - 4.1 Milyon katılım ~ 5 Lot (175 TL).

          - 4.5 Milyon katılım ~ 4 Lot (140 TL).

          - 4.9 Milyon katılım ~ 4 Lot (140 TL)

        • 7

          PASİFİK DONANIM HALKA ARZ KATILIM ENDEKSİNE UYGUN MU?

          Pasifik Donanım (PATEK) halka arzı, katılım endeksine uygundur.

        Haberi Hazırlayan: Türker Üner
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