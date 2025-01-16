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        Haberler Magazin Paris Hilton yanan evini gösterdi: Çok sayıda insan her şeyini kaybetti - Magazin haberleri

        Paris Hilton yanan evini gösterdi: Çok sayıda insan her şeyini kaybetti

        Los Angeles'ın farklı bölgelerinde 7 Ocak akşamı çıkan yangınlarda küle dönen evini paylaşırken; "Çok sayıda insan her şeyini kaybetti" dedi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.01.2025 - 09:35 Güncelleme: 16.01.2025 - 09:35
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        "Çok sayıda insan her şeyini kaybetti"
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        ABD'nin California eyaletine bağlı Los Angeles kenti, tarihinin en kötü yangın felaketiyle mücadele ediyor. Los Angeles ve çevresinde günlerdir süren yangınlarda; Mandy Moore, Hollywood çifti Leighton Meester - Adam Brody gibi isimlerin evleri küle dönerken; Jamie Lee Curtis, James Woods gibi yıldızlar, evlerini tahliye etmek zorunda kaldı.

        Evini kaybeden isimlerden biri olan Paris Hilton, Los Angeles'taki yangınlarda zarar gören evini paylaştı.

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        "ÇOK SAYIDA İNSAN HER ŞEYİNİ KAYBETTİ"

        Paris Hilton, birçok ünlü ismin evinin yandığı yangınlar ile ilgili olarak yaptığı açıklamada; "Kalbimi bu durum ile ilgili olarak kıran şey, bunun sadece benim hikâyem olmadığını bilmek. Çok sayıda insan her şeyini kaybetti. Sadece duvarlar ve çatılar değil; o evleri yuva yapan anılar, fotoğraflar, hatıralar, hayatlarımızın yeri doldurulamaz parçaları..." ifadelerini kullandı.

        Fotoğraflar: AA, DHA, AP

        Yangın bölgesinde Türk ünlülerin de evleri var
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        Ünlülerin evleri kül oldu
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        #paris hilton

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