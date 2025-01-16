Paris Hilton yanan evini gösterdi: Çok sayıda insan her şeyini kaybetti

ABD'nin California eyaletine bağlı Los Angeles kenti, tarihinin en kötü yangın felaketiyle mücadele ediyor. Los Angeles ve çevresinde günlerdir süren yangınlarda; Mandy Moore, Hollywood çifti Leighton Meester - Adam Brody gibi isimlerin evleri küle dönerken; Jamie Lee Curtis, James Woods gibi yıldızlar, evlerini tahliye etmek zorunda kaldı.

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Evini kaybeden isimlerden biri olan Paris Hilton, Los Angeles'taki yangınlarda zarar gören evini paylaştı.

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"ÇOK SAYIDA İNSAN HER ŞEYİNİ KAYBETTİ"

Paris Hilton, birçok ünlü ismin evinin yandığı yangınlar ile ilgili olarak yaptığı açıklamada; "Kalbimi bu durum ile ilgili olarak kıran şey, bunun sadece benim hikâyem olmadığını bilmek. Çok sayıda insan her şeyini kaybetti. Sadece duvarlar ve çatılar değil; o evleri yuva yapan anılar, fotoğraflar, hatıralar, hayatlarımızın yeri doldurulamaz parçaları..." ifadelerini kullandı.

Fotoğraflar: AA, DHA, AP

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