HABERTURK.COM

Japonya merkezli teknoloji şirketi Panasonic’ten ver, ihlali bildirimi yapıldı. Panasonic’ten Kişisel Verileri Koruma Kurumu’na (KVKK) yapılan veri ihlali bildirimine göre Panasonic Business Support Europe GmbH’nin sistemlerine bu yılın temmuz, ağustos ve eylül aylarında belirli günlerde yetkisiz bir şekilde erişildi.

Yapılan duyuruya göre ad-soyad, adres, telefon numarası, e-posta adresi, fotoğraf ve video gibi kişisel verilerin etkilendiği veri ihlalinden etkilenen kişi sayısı ise henüz tespit edilemedi.

2009 İLE 2014 YILLARI ARASINDA

Türkiye’de veri sorumlusu sıfatını haiz olan Panasonic Business Support Europe GmbH tarafından KVKK’ya gönderilen veri ihlali bildirimlerinde özetle şu bilgiler yer aldı:

- Veri sorumlusunun sistemlerine gerçekleştirilen yetkisiz erişim neticesinde 19.07.2021, 16.08.2021 ve 17.09.2021 tarihlerinde ihlalin gerçekleşti.

- İhlalden etkilenen kişi sayısının belirlenemedi.

- İhlalden etkilenen kayıt sayısı 71 bin oldu.

- İhlalden etkilenen kişisel veriler, kimlik (ad, soyad) iş iletişim bilgileri (adres, telefon numarası, e-posta adresi), iletişim bilgileri (adres, telefon numarası, e-posta adresi), fotoğraf (çok az kişi için), videodan (4 kişi – belirli bir şirket, kişi veya yerle ilişkili değil) oluştu.

- İhlalden, Türkiye'deki Panasonic Telefon Yardım Hattı ile Aralık 2009 ve Mayıs 2012 arasında iletişime geçen tüketiciler, 2012 ve 2014 yılları arasında Panasonic ürünleri için servis talepleri olan tüketiciler, 2009 ve 2014 yılları arasında Panasonic için çalışan servis merkezleri çalışanları etkilendi.

YARDIM MASASINA ERİŞMİŞLER...

Konuya ilişkin inceleme devam ederken, Panasonic de yaşanan veri ihlali ile ilgili olarak internet sitesi üzerinden şu açıklamayı yayınladı:

“Panasonic Business Support European GmbH (“PBSEU”) olarak yapılan incelemeler sonucunda 2009 ila 2014 yıllarını kapsayan yardım masası ve müşteri hizmetleri bilgilerine bilinmeyen üçüncü kişiler tarafından yetkisiz erişim gerçekleştirilmiş olabileceği 28.09.2021 tarihinde tespit edilmiştir. Ad, soyad, adres ve telefon numarası gibi kişisel verilerinize erişim gerçekleştirilmiş olabilir.

PBSEU olarak neden olabilecek olumsuzluklardan ötürü derin üzüntü duymaktayız. Ancak, Panasonic tarafından veri ihlalinin, verilerine erişilmiş olabilecek kişiler üzerinde olumsuz etkilerinin olası olmadığı değerlendirilmiştir. Verilerin ad, soyad, adres ve telefon numarası bilgilerinden ibaret olması nedeniyle Şirketimizin ciddi boyutta etkilenmediği görülmüştür.

Problem fark edildikten sonra etkilenen tüm taraflara verilen zararı mümkün olduğunca sınırlandırmak, kontrol altına almak ve verilere yetkisiz erişimi engellemek için PBSEU tarafından gerekli tüm organizasyonel ve teknik önlemler alınmıştır. Kişisel Verileri Koruma Kurumu’na veri ihlal bildiriminde bulunulmuş olup araştırmalar devam etmektedir.

Bu konuda daha fazla bilgi almak veya 6698 Sayılı Kanun'un 11. Maddesi kapsamındaki haklarınızı kullanmak isterseniz çözüm ortaklarımız ile kurduğumuz verikoruma@isenkahveci.com adresine mail atabilir veya +90 546 188 11 07 numaralı çağrı merkezimize ulaşabilirsiniz.

Panasonic, gizliliğinize değer verir ve bu olayın gerçekleşmesinden derin üzüntü duymaktadır. Verdiğimiz rahatsızlıktan dolayı içtenlikle özür diliyoruz.”