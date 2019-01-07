Özgün yeni yıla yeni şarkıyla girdi

Sadece Arkadaşız, Şeytan ve İstiklal gibi şarkılarının yanına bir yenisini ekleyen sanatçı, "Aşık" isimli güçlü ve enerji dolu şarkısıyla dinleyicilerin karşısına çıkıyor.



Şarkının söz ve müziği sektörün en başarılı söz yazarlarından Murat Güneş'e, düzenlemesi Tolga Kılıç’a ve mix&mastering’i Özgür Yurtoğlu’na ait. Kusursuz, modern, sıcak, kıpır kıpır altyapısı ve soundu ile müzikseverlerden tam not alacak bir çalışmaya daha imza atan Özgün'ün ''Aşık''ı 2019 yılının hit'i olmaya hazır.



Yönetmenliğini Burak Sesli'nin, görüntü yönetmenliğini Altuğ Ozan'ın üstlendiği yeni şarkısının video klip çalışmasında Özgün 25 kişilik bir ekip ile çalıştı. Yaklaşık 14 saat süren klip çekimleri Ataşehir'de özel bir mekanda çekildi. Klipte Özgün'ün klip kıyafetlerini ise Hatice Gökçe tasarladı. Klipte Özgün'e bir kadın oyuncu, iki dansçı ve canlı orkestra eşlik etti.



Özgün'ün yepyeni şarkısı ''Aşık'' Avrupa Müzik markasıyla tüm müzik platformlarında yerini aldı.