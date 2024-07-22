BASKETBOL ALANINDA: JAYSON TATUM

Boston Celtics'in bir üyesi olan Jayson Tatum, basketbolun önde gelen forvetlerinden biridir. Yetenekli bir çok yönlü oyuncu olmasına rağmen özellikle hücumuyla tanınır; 2021 maçında 60 sayı attı. Üç yıl sonra Celtics'i rekor kıran 18. NBA şampiyonluğuna taşıdı. Paris Oyunları, onun olimpiyatlardaki ilk maçı olacak.

Fotoğrafta Dallas Mavericks guardı Kyrie Irving (solda) ve Boston Celtics forveti Jayson Tatum (sağda), Boston'da NBA basketbol finallerinin 5. maçının ilk yarısında topun kontrolü için mücadele ediyor. Kaynak: AP

Kaynak: Britannica