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        Haberler Ekonomi Otomobil ÖTV muafiyetli engelli araç şartları belli oldu: Süre beş yıldan 10 yıla çıkarıldı - Otomobil Haberleri

        ÖTV muafiyetli engelli araç şartları belli oldu: Süre beş yıldan 10 yıla çıkarıldı

        Engellilerin ÖTV muafiyetiyle satın alabileceği otomobillerle ilgili yeni düzenleme Cumhurbaşkanlığı Kararı Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe girdi. Engellilerin ÖTV muafiyeti ile alacağı araçları elde tutma süreleri beş yıldan 10 yıla çıkarıldı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15.01.2025 - 08:14 Güncelleme: 15.01.2025 - 08:14
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        ÖTV muafiyetli engelli araç şartları belli oldu
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        Engellilerin ÖTV muafiyetiyle satın alabileceği otomobillerle ilgili yeni düzenlemeye göre, engelli araçlarına uygulanan ÖTV istisnası için yüzde 40 yerlilik şartı getirildi.

        Bu istisna kapsamında alınan araçlar için elde tutma süresi de 5 yıldan 10 yıla çıkarıldı.

        Yüzde 90 ve üzerinde engeli bulunan vatandaşlar ÖTV muafiyetinden yararlanabiliyor.

        Engelli kişi 18 yaşının altında veya araç kullanamayacak durumda ise aile bireylerine bu aracı kullanma hakkına sahip oluyor. Ayrıca yine bu kişiler, aracın satın alım işlemlerini yapabiliyor.

        2024 yılında 1 milyon 561 bin TL olan ÖTV muafiyetli üst limiti, 1 Ocak 2025 tarihinden itibaren yüzde 43,93 artışla 2 milyon 247 bin 114 TL olarak belirlenmişti.

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