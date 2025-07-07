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        Haberler Ekonomi Otomobil Otomotivde rekor ihracat - Otomobil Haberleri

        Otomotivde rekor ihracat

        Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği (OİB) verilerine göre, otomotiv endüstrisi haziran ayında 3,4 milyar dolarlık ihracatla tarihindeki en yüksek haziran ayı performansına ulaştı. Tüm ana ürün gruplarında çift haneli artış yaşanırken, çekiciler grubunda üç haneli yükseliş dikkat çekti. Almanya, Belçika, Romanya ve Slovenya'ya ihracatta güçlü artışlar kaydedildi. OİB Yönetim Kurulu Başkanı Baran Çelik, "Otomotiv endüstrisi olarak bugüne kadarki en yüksek haziran ayı ihracat rakamına ulaştık. Ticari araçlarda üretilen yeni modellerin ihracat artışına önemli katkısı var" dedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07.07.2025 - 12:18 Güncelleme: 07.07.2025 - 12:18
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        Otomotivde rekor ihracat
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        Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği (OİB) verilerine göre, Türkiye otomotiv endüstrisi haziran ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 30 artışla 3 milyar 408 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdi.

        Bu rakam, otomotiv endüstrisinin bugüne kadar haziran aylarında ulaştığı en yüksek ihracat oldu.

        Türkiye ihracatında yine ilk sırada yer alan sektörün haziran ayındaki toplam ihracattan aldığı pay yüzde 16,6 olarak gerçekleşti.

        Bu yıl ocak-haziran döneminde de otomotiv endüstrisi ihracatı bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 13 artarak yaklaşık 20 milyar dolar (19 milyar 987 milyon dolar) seviyesine ulaştı.

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        OİB Yönetim Kurulu Başkanı Baran Çelik, "Otomotiv endüstrisi olarak haziran ayında ulaştığımız 3,4 milyar dolarlık ihracat, sektörümüzün tarihi haziran rekorudur. Yılın ilk yarısında ise 20 milyar dolara yaklaşan ihracat hacmimiz ile Türk otomotivinin küresel gücünü bir kez daha ortaya koyduk. Haziran ayında özellikle çekici ihracatında üç haneli artış görülürken, tüm ana ürün gruplarında çift haneli büyüme kaydettik" dedi.

        ÇEKİCİLER GRUNDA ÜÇ HANELİ BÜYÜME

        Haziran ayında ürün grupları bazında tedarik endüstrisi ihracatı yüzde 13 artışla 1 milyar 180 milyon dolar oldu.

        Binek otomobiller ihracatı yüzde 16 artarak 1 milyar 96 milyon dolara ulaşırken, eşya taşımaya mahsus motorlu taşıtlar ihracatı yüzde 59 artışla 626 milyon dolar, otobüs-minibüs-midibüs ihracatı yüzde 66 artışla 293 milyon dolar oldu. Çekiciler ürün grubu ihracatı ise geçen yılın aynı ayına göre üç haneli artışla yüzde 504 artarak 180 milyon dolara ulaştı.

        Haziran ayında ülke bazında en fazla ihracat 556 milyon dolarla Almanya'ya yapıldı. Almanya'ya olan ihracat yüzde 74 artarken, Fransa'ya ihracat yüzde 36 artışla 429 milyon dolara ulaştı. Üçüncü büyük pazar olan Birleşik Krallık'a ihracat yüzde 2 artışla 330 milyon dolar oldu. Belçika'ya yüzde 92, Romanya'ya yüzde 55, Slovenya'ya ise yüzde 57 oranında artış kaydedildi.

        AVRUPA'NIN PAYI YÜZDE 70'İ AŞTI

        Haziran ayında ülke grupları bazında en büyük pazar olan Avrupa Birliği ülkelerine ihracat yüzde 42 artışla 2 milyar 527 milyon dolar oldu. AB, haziran ayı otomotiv ihracatından yüzde 74,2 pay aldı.

        Diğer Avrupa ülkelerine yüzde 11, Kuzey Amerika Serbest Ticaret Bölgesi'ne yüzde 42, Diğer Amerikan ülkelerine ise yüzde 94 oranında ihracat artışı gerçekleşti. Orta Doğu ülkelerine ise yüzde 38 ihracat düşüşü kaydedildi.

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