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        Haberler Ekonomi Otomobil Otomotivde aylık bazda rekor ihracat - Otomobil Haberleri

        Otomotivde aylık bazda rekor ihracat

        Türkiye otomotiv endüstrisi mayıs ayında 3 milyar 948 milyon dolarlık ihracata imza attı. Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği (OİB) Yönetim Kurulu Başkanı Baran Çelik, "Otomotiv endüstrisi olarak mayısta yaklaşık 4 milyar dolar ihracatla aylık bazda bugüne kadar ulaşılan en yüksek rakama imza attık" dedi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.06.2025 - 13:07 Güncelleme: 04.06.2025 - 13:07
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        Otomotivde aylık bazda rekor ihracat
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        Türkiye otomotiv endüstrisi mayıs ayında 3 milyar 948 milyon dolarlık ihracata imza attı.

        Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliğinden (OİB) yapılan açıklamaya göre, Türkiye ihracatının lider sektörü olan otomotiv endüstrisinin mayıs ihracatı, geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 23 artışla 3 milyar 948 milyon dolara ulaştı.

        Otomotiv endüstrisinin ocak-mayıs dönemi ihracatı ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 10 artarak 16 milyar 581 milyon dolar olarak kayıtlara geçti.

        Sektörün Türkiye ihracatından aldığı pay da yüzde 18,3 oldu.

        BİNEK OTOMOBİL İHRACATI YÜZDE 12 ARTTI

        Sektör ihracatında en büyük ürün grubu olan "tedarik endüstrisi"nin mayıs ayı ihracatı yüzde 3 artışla 1 milyar 418 milyon dolar oldu.

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        "Binek otomobiller" ihracatı mayısta yüzde 12 artarak 1 milyar 323 milyon dolar, "eşya taşımaya mahsus motorlu taşıtlar" ihracatı yüzde 119 artışla 746 milyon dolar, "otobüs-minibüs-midibüs" ihracatı yüzde 15 artışla 277 milyon dolar ve "çekiciler" ihracatı da yüzde 309 artışla 148 milyon dolara yükseldi.

        OİB üzerinden ihracat kaydı yapılan ve "diğer" başlığı altında listelenen sektörlerin mayıs ayı ihracatı 36 milyon dolar olarak açıklandı.

        ALMANYA'YA İHRACATTA YÜZDE 29 ARTIŞ

        Mayısta, sektörün en büyük pazarı olan Almanya'ya ihracat yüzde 29 artışla 623 milyon dolar oldu.

        Birleşik Krallık 450 milyon dolar ihracat rakamıyla ikinci büyük pazar olurken, bu ülkeye yönelik otomotiv ihracatı da geçen yıla göre yüzde 36 oranında arttı.

        Üçüncü büyük pazar Fransa'ya ise geçen ay yüzde 1 düşüşle 385 milyon dolar ihracat yapıldı.

        Önemli pazarlardan İspanya'ya yüzde 39, Slovenya'ya yüzde 143, Polonya'ya yüzde 21, Belçika'ya yüzde 110, Romanya'ya yüzde 52, Portekiz'e yüzde 110, Avusturya'ya yüzde 174, Fas'a yüzde 40 ihracat artışı yaşandı.

        Ülke grubu bazında en büyük pazar olan ve otomotiv ihracatından yüzde 71,5 pay alan Avrupa Birliği ülkelerine ihracat mayısta yüzde 28 artışla 2 milyar 824 milyon dolar oldu.

        Diğer Avrupa Ülkeleri yüzde 13,4 pay ile ikinci sırada yer alırken, bu ülke grubuna yönelik ihracat yüzde 34 arttı.

        'AYLIK BAZDA EN YÜKSEK İHRACAT'

        Açıklamada görüşlerine yer verilen OİB Yönetim Kurulu Başkanı Baran Çelik, "Otomotiv endüstrisi olarak mayısta yaklaşık 4 milyar dolar ihracatla aylık bazda bugüne kadar ulaşılan en yüksek rakama imza attık. İhracat artışında özellikle ticari araçlarda yeni model üretiminin etkisi oldu. Mayısta eşya taşımaya mahsus motorlu taşıtlar ve çekiciler ihracatımız üç haneli artarken Slovenya'ya yüzde 143, Belçika'ya yüzde 110, Romanya'ya yüzde 52 ihracat artışları kaydettik." ifadelerini kullandı.

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