OSS Başkanlığı'na yeniden Ali Özçete seçildi

Otomotiv Satış Sonrası Ürün ve Hizmetleri Derneği (OSS), 2025 yılı Olağan Seçimli İdari ve Mali Genel Kurulu gerçekleştirdi.

OSS Derneği üyelerinin yoğun katılımıyla düzenlenen Genel Kurul toplantısında Ali Özçete, Ufuk Çilek, Emirhan Silahtaroğlu, Fatih Odabaşılar, Cemal Çobanoğlu, Emre Şahin, Halit Başbuğ, Beylem Leblebici Birsen, Mehmet Karakoç, Mustafa Tülümen, Müjdat Aras, Selim Aydınlıoğlu, Selim Marangoz ve Vecibe Kaplan Arslan firmalarını temsilen yeni dönemin Yönetim Kurulu Üyeleri olarak belirlendi.

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İki yıl boyunca görev yapacak yeni dönem OSS Derneği Yönetim Kurulu’nda seçilen Denetleme Kurulu üyeleri ise Aziz Kahya, Hayati Kaya, Hüseyin Muratoğlu, Erdoğan Kesmen, Özden Doğan ve Şenay Bayram’dan oluştu.

Genel Kurul sonrası yeni Yönetim Kurulu, ilk toplantısını gerçekleştirdi. Toplantıda OSS Derneği’nin 2023 yılından beri Yönetim Kurulu Başkanı görevini sürdüren Ali Özçete yeniden seçildi.

Diğer görev dağılımlarının da gerçekleştirildiği toplantıda, Başkan Yardımcılığı görevine Ufuk Çilek, Genel Sekreterlik görevine Emirhan Silahtaroğlu, Saymanlık görevine ise Fatih Odabaşılar getirildi.

OSS Derneği’nin Başkanı Ali Özçete, “Yeni dönemde Yönetim Kurulu üyelerimize başarılar diliyorum. OSS olarak son iki yılda eşitlik, şeffaflık ve kapsayıcılık üzerine kurduğumuz temelimizi güçlendirmek için bütün gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. Yeni dönemde de üyelerimizle birlikte sektörümüzün gelişimine katkı sunmaya devam edeceğiz. OSS olarak ortak akıl ve iş birliğiyle oluşturduğumuz vizyonumuzu daha da ileri taşıma kararlılığındayız” dedi.