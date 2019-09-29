29 EYLÜL 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Türkiye genelindeki orman yangınlarında bu yıl 5 bin 469 hektar alan zarar görürken, en fazla hasar İzmir Orman Bölge Müdürlüğü sınırları içinde meydana geldi.
Tarım ve Orman Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Orman Genel Müdürlüğü (OGM) ekipleri yıl başından bugüne kadar toplam bin 965 orman yangınına müdahale etti. Bu yangınlarla toplam 5 bin 469 hektar alanda zarar oluştu.
Ülke çapında en fazla zarar İzmir, Aydın ve Denizli'yi kapsayan İzmir Orman Bölge Müdürlüğü sınırları içinde meydana geldi. Bu bölgede toplam 223 yangın çıkarken bin 47 hektar alan zarar gördü. Zarar oluşan alanlardan 145 hektarında örtü, 902 hektarında tepe yangını gerçekleşti.
Orman yangınlarından en fazla zarar gören ikinci bölge Muğla, Aydın ve Denizli'yi kapsayan Muğla Orman Bölge Müdürlüğü sınırları olarak kayıtlara geçti. Bu bölgedeki 246 orman yangını 272 hektar örtü, 676 hektar tepe olmak üzere toplam 948 hektar alanda hasar bıraktı.
OGM, 28 bölge müdürlüğü ve bu bölgelere bağlı işletme müdürlükleri vasıtasıyla yangınlarla mücadelesini gerçekleştirdi.
"YANGIN BAŞINA ZARAR GÖREN ALAN AZALDI"
Açıklamada görüşlerine yer verilen Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, orman teşkilatının yangınlarla mücadele konusunda her yıl başarısını artırarak devam ettirdiğini bildirdi.
Pakdemirli, "Orman teşkilatımızın canını ortaya koyarak yaptığı bu mücadele sayesinde geçmiş yıllara oranla yangın başına zarar gören alan miktarı azaldı. 2017 yılında yangın başına zarar gören alan 5,5 hektar, 2018'de 2,85 hektar iken bu yıl bugün itibarıyla 2,78 hektar olarak gerçekleşti." ifadelerini kullandı.
"Daha Yeşil Bir Türkiye İçin" sloganıyla 11 Kasım'da fidan dikme rekoruna hazırlandıklarını da anımsatan Pakdemirli, şunları kaydetti:
"81 ilimizde eş zamanlı başlatacağımız kampanya ile 11 milyon fidanı toprakla buluşturacağız. Ben de tüm vatandaşlarımızı o gün bu kampanya çerçevesinde bir fidanı toprakla buluşturmaya davet ediyorum."
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