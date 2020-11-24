Ordu'da 300 kişinin çalıştığı fabrikada üretilen lavabo ve klozet gibi seramik sağlık gereçleri pek çok ülkeye ihraç ediliyor.
Yaklaşık 30 yıl önce Gülyalı ilçesine bağlı Turnasuyu Mahallesi'nde aile şirketi olarak kurulan firma, bir süre sonra Altınordu ilçesindeki Ordu Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) faaliyet göstermeye başladı.
23 dönüm üzerinde hizmet veren firmaya ait fabrikada işçi sayısı artırılarak ihracata yönelindi.
Banyo ve tuvaletlerde kullanılan yaklaşık 100 çeşit seramik sağlık gerecinin üretildiği fabrikadan yılda 700 bin parça ürün ihraç ediliyor.
Turan Seramik Yönetim Kurulu Başkanı Burhan Çakmak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 1990 yılında aile şirketi olarak kurulan firmanın sürekli olarak kendisini geliştirdiğini söyledi.
Hem satış hem üretim hem de kalitede kendilerini geliştirerek Avrupa'da en zor ürün beğenen ülkelere satış yapmayı başardıklarını belirten Çakmak, "Bu ülkelerin başında Fransa, Belçika, Hırvatistan, Almanya, Rusya, Yunanistan, Ukrayna, Fas ve Türkmenistan geliyor. Bunun yanı sıra Arnavutluk, Kosova, Bulgaristan, Fas ve Cezayir'in de aralarında bulunduğu 32 ülkeye ihracat yapıyoruz." dedi.
Çakmak, firmada 100 çeşit ürün imal edildiğini ve bu ürünlerin talebe göre pazara sunulduğunu ifade ederek, geçen yıl 3 milyon dolarlık ihracata imza attıklarını, bu yıl dış satım tutarının 4 milyon dolar olarak gerçekleşmesini beklediklerini söyledi.
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle tedarik ve sevkiyatta sıkıntılar yaşandığına işaret eden Çakmak, sorunların kısa sürede aşılmasını umduklarını dile getirdi.
Salgın sürecinin sona ermesinin ardından ihracat hedefini daha yukarılara taşımayı, buna paralel olarak istihdamı artırmayı istediklerini anlatan Çakmak, firma olarak ülke ekonomisine yıllık katkılarının 60 milyon lirayı geçtiğini ve bunun gururunu yaşadıklarını ifade etti.
Çakmak, fabrikada üretilen lavabo ve klozet çeşitlerinin uzman ekiplerce çok farklı testlere tabi tutulduğunu ve testlerden başarıyla geçen ürünlerin pazara sunulduğunu, kaliteden asla ödün vermediklerini dile getirdi.
Çakmak, arazi sorunlarının aşılması durumunda fabrikayı daha da büyütmek istediklerini kaydetti.
Ordu OSB Yönetim Kurulu Başkan Vekili Murat Şimşek de kentten böyle bir ihracat yapıldığı için çok mutlu olduklarını belirterek, bu başarıyı sağlayan Turan Seramik Yönetim Kurulu Başkanı Burhan Çakmak'a ve tüm ekibine teşekkür etti.
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