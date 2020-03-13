Ordu'da elma yüklü tır devrildi

Alınan bilgiye göre, Ordu Ünye Devlet Sahil Yolu Nuriye Mahallesi mevkisinde, sürücüsü henüz belirlenemeyen 27 ADT 434 plakalı elma yüklü tır devrildi.Kazada yaralanan sürücü, 112 Acil Servis ekiplerince Ünye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.Tırın devrilmesi sonucu yola savrulan meyve kasaları ve elmalar nedeniyle trafik bir süre tek şeritten kontrollü sağlandı.Ünye Belediyesi ekipleri, yolda temizlik çalışması başlattı.

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