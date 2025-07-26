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        Haberler Ekonomi Otomobil Opel'in en güçlü elektrikli modeli ortaya çıktı - Otomobil Haberleri

        Opel'in en güçlü elektrikli modeli ortaya çıktı

        Alman otomobil üreticisi Opel'in SUV modeli Mokka, özel GSE teknolojisine ve ralli tasarımına sahip yeni versiyonuyla yollara çıkmaya hazırlanıyor. Markanın tamamen elektrikli en güçlü otomobili olacak yeni Mokka GSE, "OMG! GSE" konseptiyle tanıtıldı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26.07.2025 - 11:14 Güncelleme: 26.07.2025 - 11:14
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        En güçlü elektrikli modeli ortaya çıktı
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        Opel, yüksek performanslı, tamamen elektrikli seri üretim modelini “OMG! GSE” konseptiyle tanıttı. Alman marka, Mokka GSE Rally prototipinden ilham alarak tasarladığı Mokka GSE’nin seri üretime geçeceğini duyurdu.

        Yapılan açıklamaya göre, yeni Mokka GSE markanın en hızlı bataryalı elektrikli aracı oldu.

        Yeni Mokka GSE ile motor sporlarının enerjisini sokaklara getirdiklerini söyleyen Opel ve Vauxhall Pazarlama Başkan Yardımcısı Rebecca Reinermann, "ADAC Opel Electric Rally Cup ile beş yıl boyunca elektrikli motor sporlarında rol oynamamızın ardından, edindiğimiz mühendislik deneyimini günlük kullanım için tasarlanan ve heyecan veren bir otomobilde bir araya getirdik. Çarpıcı tasarımı, keskin yol tutuşu ve olağanüstü performansıyla Mokka GSE, dikkatleri üzerine çekmek ve sürücüde heyecan uyandırmak için üretildi" dedi.

        Opel Mokka GSE, tasarımıyla olduğu kadar güçlü performansı ile de dikkat çekiyor. 207 kW (280 beygir) maksimum güç çıkışına sahip seri üretim elektrikli araç, motor sporları versiyonuyla aynı güç değerine sahip. 345 Nm’lik maksimum tork değeri sunan araç, 100 km/s hıza 5.9 saniyede ulaşıyor.

        Enerjisini 54 kWs güce sahip bir lityum iyon bataryadan alan Mokka GSE, 1.6 tonun altında boş ağırlığı sahip.

        Mokka GSE Rally modelinden ilham alan tasarımı, özel süspansiyonu ve 20 inç jantları ile dikkat çekiyor.

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