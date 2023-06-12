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Öğrencilere bayram harçlığı verilecek mi? 2023 Kurban Bayramı'nda öğrencilere harçlık iddiası

Öğrencilere bayram harçlığı yatacak mı? Kurban Bayramı'nda öğrencilere harçlık iddiası

Kurban Bayramı'nın yaklaşmasıyla birlikte öğrenciler özellikle sosyal medyada paylaşılan "Öğrencilere bayram harçlığı verilecek!" iddiasını konuşuyor. Peki, öğrencilere Kurban Bayramı'nda öğrencilere harçlık ödemesi yapılacak mı? İşte merak edilen sorunun cevabıyla ilgili detaylar...

Giriş: 12.06.2023 - 17:09 | Güncelleme: ABONE OL
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  • Öğrencilere bayram harçlığı ödemesi yapılacak mı? Kurban Bayramı'nın yaklaşmasıyla birlikte öğrenciler merak içerisinde bu sorunun cevabını araştırmaya başladı. Merak edip araştıranlar için detayları haberimizde derledik. İşte merak edilen detaylar...

  • ÖĞRENCİYE BAYRAM HARÇLIĞI VERİLECEK Mİ?

    Üniversite öğrencilerine, tıpkı emeklilerde olduğu gibi dini bayramlarda yılda iki kez bayram ikramiyesi verileceği sosyal medyada iddia ediliyor. "Bayram harçlığı" adı altında üniversite öğrencilerine verilecek paranın 1000 TL tutarında olması da yine iddialar arasında.

    Ancak bu iddiaları doğrular nitelikte herhangi bir gelişme ya da açıklama yapılmadı. İçişleri Bakanlığı, geçtiğimiz haftalar içerisinde "Bayram Harçlığı" iddiası nedeniyle bir açıklama yapmıştı.

  • İçişleri Bakanlığı tarafından 'bayram harçlığı başvurusu' ile ilgili yapılan açıklama şu şekildeydi;

    "Bazı sosyal medya mecralarında Bakanlığımızca bayram harçlığı dağıtıldığı yönünde gayrı ciddi paylaşımlar ve videolar yayınlanmaktadır.

    Bakanlığımız e-başvuru sistemi vatandaşlarımıza başvurusu ile ilgili belgeleri sistem üzerinden elektronik ortamda da gönderme imkânı sunan son derece önemli hizmettir.

    Bakanlığımızca e- başvuru ya da açık kapı uygulamamız üzerinden bayram harçlığı ödemesi yapılması kesinlikle söz konusu değildir.

Haberi Hazırlayan : Mehmet Kerem Hançer
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