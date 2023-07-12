ÖGG sonuçları ne zaman açıklanacak? 103. dönem ÖGG sınav sonucu sorgulama ekranı...

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103. Temel Eğitim ve 79. Yenileme Eğitimi Özel Güvenlik Sınavı (ÖGG) sonrası gözler sonuçlara çevrildi. 24 Haziran 2023 tarihindeki sınavda ter döken adaylar; ÖGG sonuçları ne zaman açıklanacak sorusunun cevabını aramaya başladı. İşte, konuyla ilgili tüm ayrıntılar...

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ÖGG SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK? Özel Güvenlik 103. Temel Eğitim ve 79. Yenileme Eğitimi Sınavı sonuçları 18 Temmuz itibariyle adayların erişime açılacak.

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ÖGG SONUÇLARI NASIL VE NEREDEN ÖĞRENİLİR?



EGM tarafından düzenlenen ÖGG sınav sonuçları, Emniyet Genel Müdürlüğü'nün https://onlineislemler.egm.gov.tr/ isimli internet adresinden T.C. kimlik numarası ve güvenlik kodu ile öğrenilebilecek.