19 EYLÜL 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD),"Ara Dönem Ekonomik Görünüm Raporu" yayımlandı. OECD, ticaret savaşı ve politika belirsizlikleri nedeniyle küresel ekonomi ve dünyanın önde gelen ülkelerine yönelik büyüme tahminlerini aşağı yönlü revize ederken, Türkiye ekonomisine ilişkin 2019 öngörüsünü yukarı yönlü güncelledi.
Raporda, dünya ekonomisi için mayıs ayında yayımlanan ara rapordaki yüzde 3,2'lik 2019 büyüme tahmini yüzde 2,9'a, yüzde 3,4'lük 2020 büyüme öngörüsü ise yüzde 3'e düşürüldü.
Avro Bölgesi, Çin ve Hindistan'a yönelik tahminlerin aşağı yönlü revize edildiği raporda, ABD ekonomisi için bu yıl 0,4 puan düşüşle yüzde 2,4 ve gelecek yıl için 0,3 puanlık düşüşle yüzde 2 büyüme tahmininde bulunuldu.
Raporda, OECD, Avro Bölgesi büyüme tahminini 2019 için yüzde 1,2'den yüzde 1,1'e, 2020 için yüzde 1,4'ten yüzde 1,0'e; Çin büyüme tahminini 2019 için yüzde 6,2'den yüzde 6,1'e, 2020 için yüzde 6,0'dan yüzde 5,7'ye; Almanya büyüme tahminini 2019 için yüzde 0,7'den yüzde 0,5'e, 2020 için yüzde 1,2'den yüzde 0,6'ya; Hindistan büyüme tahminini 2019 için yüzde 7,2'den yüzde 5,9'a, 2020 için yüzde 7,4'den yüzde 6,3'e revize etti.
Örgüt, Japonya'nın büyüme tahminini 2019 için yüzde 0,7'den yüzde 1'e yükseltirken, 2020 için yüzde 0,6'da sabit bıraktı.
OECD, G20’ye ilişkin büyüme tahminini de aşağı çekerken, bu yıl yüzde 3,1 gelecek yıl ise yüzde 3,2 büyüme öngördü.
Raporda, büyüyen ticaret savaşlarının yatırım ve güven ortamını zedelediği vurgulanırken, halihazırda düşük seyreden küresel büyümenin artan politika belirsizliklerini derinleştirdiği kaydedildi.
Birleşik Krallık'ın Avrupa Birliği'nden ayrılmasına yönelik sürecin tüm Avrupa için yarattığı tehlikelere işaret edilen raporda, "Sürece ilişkin takvim, usul belirsizlikleri ve anlaşmasız Brexit ihtimali Birleşik Krallık'ı 2020'de resesyona sürükleyebilir. Aynı zamanda Avrupa'da da sektörel kesintilere yol açabilir." ifadesine yer verildi.
Raporda, Çin ekonomisindeki genel yavaşlama, yüksek borç ve bozulan kredi kalitesi arasında artan gerginliğin de küresel ekonomi açısından risk yaratan bir başka unsur olduğu belirtildi.
TİCARET SAVAŞLARI UYARISI
OECD Başekonomisti Laurence Boone, raporda, küresel ekonominin ciddi dalgalanmalarla karşı karşıya olduğunu vurgulayarak, düşük büyümenin "endişe verici boyutta yerleşik” hale geldiğini belirtti.
Ticaret gerginliğinin tetiklediği belirsizliğin uzun vadeli hale geldiğini aktaran Boone, "Hükümetler, günümüzdeki düşük faizler nedeniyle doğan fırsatları değerlendirmeli ve altyapıya yatırım yaparak geleceğin ekonomisini desteklemeli." değerlendirmesinde bulundu.
TÜRKİYE, BEKLENENDEN GÜÇLÜ BÜYÜDÜ
OECD raporunda Türkiye ekonomisinin 2019'da yüzde 0,3 daralacağı öngörüldü. Bu oran bir önceki raporda yüzde eksi 2,6 olarak tahmin edilmişti. Bu da Türkiye ekonomisine ilişkin öngörüde 2,3 puanlık iyileşmeye işaret etti. Öte yandan Türkiye ekonomisinin 2020'de yüzde 1,6 büyüyeceğine yönelik tahmin değiştirilmedi.
Türkiye ekonomisinin bu yılın ilk yarısında beklenenden daha güçlü büyüdüğüne işaret edilen raporda, geçici bütçe ve bütçesel harcamaların yanı sıra turizm ihracatının büyümeye destek sağladığı vurgulandı.
Yatırımların daraldığı, kredi büyümesinin ise zayıf kaldığı belirtilen raporda, mali politikalardaki yumuşamanın büyümeyi 2020'de yüzde 1,5'in üzerine taşıyacağı ifade edildi.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!